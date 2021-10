© Copyright : DR

Kiosque360. L'encours de la dette extérieure publique a diminué. A fin septembre, son volume s’est réduit de 1,3 milliard de dirham.

L’évolution favorable de la dette du pays contribue à maintenir les Finances publiques. Dans son édition du 12 octobre, Les Inspirations ÉCO rapporte, se basant sur le bulletin statistique de la dette extérieure publique au terme du premier semestre de l’année 2021 de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, que «l’endettement s’est, en effet, réduit au terme des 6 premiers mois de l’année de 1,3 milliard de dirhams par rapport à la même période de 2020».

Le journal explique que «cette baisse a été caractérisée par un recul de 800 millions de dirhams pour le Trésor et 500 millions de dirhams pour les autres emprunteurs publics». Le principal de la dette ne baisse pour autant qu'à moins de 373,3 milliards dirhams à fin juin 2021.

Le quotidien rapporte qu'au niveau des tirages, «le Trésor n’a procédé qu’à une légère émission au terme des six premiers mois de l’année 2021 pour un volume global de 26,7 miliards de dirhams composé à hauteur de 8,8 miliards de dirhams par le Trésor. «Justement, dans cet encours mobilisé par le Trésor, 4,2 milliards ont été employés pour les appuis aux réformes, 3,8 miliards de dirhams ont servi aux mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de la Covid-19 et 800 millions de dirhams ont profité aux projets du budget», précise le journal. Le reste des tirages du premier semestre, à savoir 17,9 milliards dirhams, a été principalement destiné aux projets des Établissements et Entreprises Publics.

Le quotidien relève par ailleurs que le service de la dette extérieure publique a été «quasiment équivalent à celui des tirages s’élevant ainsi à 24,3 milliards de dirhams dont 7,6 milliards réglés par le Trésor et 16,7 milliards par les autres emprunteurs publics.

Il note également que Royaume dépend fortement de ses bailleurs de fonds multilatéraux à hauteur de 48,3%. Il est endetté auprès du Fonds monétaire international et des autres banques commerciales à hauteur de 28,8% et des créanciers bilatéraux à 22,9%. La dette du Maroc est pour 60% libellée en euros. Le reste est partagé entre le dollar US (31,5%) et d’autres monnaies.