Transport touristique: les échéances des prêts au menu d’une réunion entre la tutelle et les opérateurs

Un bus de tranport touristique près de la mosquée Hassan II, à Casablanca.

© Copyright : DR

Le ministère du Transport et de la Logistique a tenu, ce mardi 14 décembre 2021 à Rabat, une réunion avec les associations et les syndicats professionnels du transport touristique au Maroc, consacrée à plusieurs questions, notamment celle des échéances des prêts contractés par les opérateurs et les autorisations de leurs véhicules.