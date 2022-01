© Copyright : DR

Pour la prochaine saison estivale 2022, la compagnie irlandaise, Ryanair, opérera des vols vers Marrakech, et lancera une nouvelle liaison vers Agadir depuis Dublin. Une information qui vient encore une fois démentir les rumeurs sur l’éventuel retrait de la compagnie de l’espace aérien marocain.

Ryanair n’envisage en aucun cas de se retirer de l’espace aérien marocain. Dans le cadre de sa prochaine saison estivale 2022, la compagnie aérienne low-cost a annoncé, le jeudi 20 janvier 2022, la programmation de plusieurs vols vers Marrakech depuis Dublin, ainsi que le lancement d’une nouvelle liaison vers Agadir depuis la capitale irlandaise, rapporte le site Ch-Aviation.

En tout, 120 destinations et plus de 900 vols hebdomadaires seront opérés cet été par la compagnie au départ de Dublin.

D’ailleurs, cette annonce vient confirmer les propos de Fatima-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, qui a assuré lors de son passage à l'émission Grand format-Le360, que le département qu'elle dirige est toujours en contact avec le transporteur aérien qui compte reprogrammer ses vols à destination du Maroc et ce, dès la réouverture des frontières du pays.

«Toutes les compagnies ont arrêté leurs vols [à destination du Maroc] en décembre et en janvier. C’est tout à fait normal puisque les frontières sont fermées. Maintenant, je peux vous dire que nous sommes en contact avec Ryanair. Ils vont reprogrammer leurs vols, dès que les frontières vont rouvrir», a indiqué la ministre.

Elle explique que concernant le soi-disant retrait de Ryanair du marché marocain, «nous n’avons aucune information à ce sujet. Je peux vous dire qu’ils sont en train de préparer, aujourd'hui, la reprise avec nous», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Ryanair avait décidé, le 1er décembre 2021, d’annuler tous ses vols vers le Maroc jusqu'au 1er février 2022, imputant cette décision à un «manque de communication» de la part du gouvernement marocain.