Transport aérien: pour le rachat d'ITA Airways, Rome choisit l'offre de Certares et Air France-KLM

Un avion d'ITA Airways, à son atterrissage à l'aéroport international d'Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada, le 24 juillet 2022.

© Copyright : Patrick T. Fallon / AFP

ITA Airways, née des cendres d'Alitalia, est en passe de tomber dans l'escarcelle du fonds d'investissement américain Certares, associé à Air France-KLM et Delta Air Lines, qui a remporté mercredi la course au rachat face aux géants MSC et Lufthansa.