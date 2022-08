© Copyright : Dr

L’ère des billets à 10 euros est révolue. La facture énergétique contraint la plus grande compagnie aérienne low cost en Europe d’augmenter ses tarifs entre 10 et 50 euros au cours des cinq prochaines années.

Mauvaise nouvelle pour les Marocains qui ont pris l’habitude de voyager en low cost, le PDG de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, a annoncé hier, jeudi 11 août dans une interview accordée à la BBC, la fin des billets d’avions à 10 euros.

«Il ne fait aucun doute que nos tarifs promotionnels ultra-attractifs à 0,99 euro et même les tarifs à 9,99 euros, vous ne les verrez plus au cours des prochaines années», regrette-t-il. Le patron de Ryanair fait ainsi savoir que les tarifs moyens des billets devraient augmenter entre 10 et 50 euros par trajet pour les cinq prochaines années au moins.

D’après Michael O'Leary, la situation s’explique principalement par la flambée des prix du carburant qui ronge les marges des transporteurs aériens, le kérosène représentant plus d'un tiers des coûts d'un vol.

Cette décision touche ainsi de près les voyageurs marocains, la compagnie aérienne connectant le Royaume depuis 51 aéroports européens vers 10 destinations marocaines, et représente un acteur de premier plan pour le développement des lignes point à point Europe-Maroc, avec plus de 117 routes et près de 2,5 millions de sièges par an et un tiers des parts de marché de l’aérien sur le Maroc (chiffres 2019 avant crise sanitaire).

Dix nouvelles liaisons ont été inaugurées récemment par la compagnie entre des aéroports européens et des destinations marocaines, notamment London Stansted–Tanger, Rome-Tanger, Las Palmas-Marrakech, Edimbourg-Marrakech, Limoges-Marrakech, Alicante-Marrakech, Porto-Fès, Lisbonne-Fès, Rome-Fès, Bologne-Fès.