© Copyright : Dr

A raison de trois vols hebdomadaires, la compagnie aérienne saoudienne Flynas lancera à partir du mois de novembre prochain une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Djeddah.

La compagnie saoudienne Flynas vient d’annoncer, dans un communiqué, le lancement de trois nouveaux vols directs, à partir du mois de novembre, reliant l'aéroport international Roi-Abdelaziz de Djeddah à Casablanca.

A raison de trois vols par semaine, cette nouvelle ligne directe entre dans le cadre d’un accord signé entre Flynas et le programme touristique saoudien Air Connectivity pour faciliter l'arrivée des visiteurs, notamment les touristes, les pèlerins et les participants à la Omra.

En plus de Casablanca, Flynas propose également de nouveaux vols hebdomadaires directs vers Marseille, Almaty, l’ancienne capitale du Kazakhstan, et Alger.

Le programme de connectivité aérienne a été lancé plus tôt cette année pour soutenir et motiver les compagnies aériennes à établir des liaisons aériennes locales et internationales et à augmenter les vols vers les destinations existantes et ciblées, contribuant ainsi au développement du tourisme saoudien.