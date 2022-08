© Copyright : Adrian DENNIS / AFP

Les voyageurs britanniques ayant programmé de passer leurs vacances hivernales au Maroc pourront compter sur Ryanair, après l’annulation de plusieurs vols de British Airways. La compagnie irlandaise a annoncé, ce mardi 23 août 2022, l’augmentation de sa capacité hivernale de plus d’un million de sièges vers six pays, dont le Maroc.

Dans la foulée de l'annonce par la compagnie nationale britannique British Airways de la suppression d'environ 8% de son programme hivernal en raison d'une pénurie de personnel à l’aéroport de Londres Heathrow, Ryanair annonce l’augmentation de sa capacité hivernale de plus d’un million de sièges à destination et en provenance de 20 aéroports britanniques.

Le trafic annuel de Ryanair passera ainsi de 165 millions à plus de 166,5 millions de passagers en 2022, indique la compagnie low cost dans un communiqué.

Ces vols supplémentaires desserviront le Maroc, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce et la France à partir notamment des aéroports de Stansted, Gatwick, Manchester, Birmingham, Bristol, Glasgow et Edimbourg.

A noter que Ryanair connecte le Royaume depuis 51 aéroports européens vers 10 destinations marocaines, et représente un acteur de premier plan pour le développement des lignes point à point Europe-Maroc, avec plus de 117 routes et près de 2,5 millions de sièges par an et un tiers des parts de marché de l’aérien sur le Maroc (chiffres 2019 avant crise sanitaire).

Dix nouvelles liaisons ont été inaugurées récemment par la compagnie entre des aéroports européens et des destinations marocaines, notamment London Stansted–Tanger, Rome-Tanger, Las Palmas-Marrakech, Edimbourg-Marrakech, Limoges-Marrakech, Alicante-Marrakech, Porto-Fès, Lisbonne-Fès, Rome-Fès, Bologne-Fès.