Les nouveaux vols d'Airbalt entre Marrakech et Riga sont opérés par l'avion Airbus A220-300, à raison de deux vols par semaine.

La compagnie low cost lettone AirBaltic se pose au Maroc. Une nouvelle ligne directe a été lancée lundi 31 octobre 2022 pour relier la capitale, Riga, à Marrakech, à raison de deux vols par semaine.

AirBaltic relie désormais les pays baltes au Maroc. Le premier vol de la compagnie aérienne low cost basée en Lettonie a relié, lundi 31 octobre 2022, la ville de Riga à Marrakech, marquant ainsi l'entrée officielle de la compagnie sur le marché africain.

Les vols entre Marrakech et Riga sont opérés par l'avion Airbus A220-300, à raison de deux vols par semaine d’environ 5 heures et 15 minutes.

Selon le média spécialisé Airline Geeks, le directeur des opérations d'AirBaltic, Pauls Cālītis, a fait part lors de la cérémonie inaugurale de cette nouvelle ligne, de l'enthousiasme de la compagnie pour la liaison Riga-Marrakech et de l'anticipation d'une demande régulière pour cette liaison tout au long de l'hiver.

«Nous sommes ravis de lancer notre toute première liaison régulière vers l'Afrique. Marrakech, qui est à la fois une destination exotique et chaleureuse, et un important centre économique. En tant que première compagnie aérienne des pays baltes, nous continuerons à développer notre réseau, en ajoutant des destinations de loisirs plus captivantes», a-t-il souligné.