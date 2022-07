© Copyright : BCP

Le groupe BCP a annoncé, vendredi 1er juillet 2022, la signature d’un mémorandum d’entente entre ces deux filiales, Chaabi Cash (M2T) et la Fondation Création d’Entreprises (FCE) afin d’accompagner les futur franchisés de son réseau de transfert d’argent.

Chaabi Cash (M2T) et la Fondation Création d’Entreprises (FCE), deux filiales du groupe BCP, respectivement dédiées au transfert d’argent et à l’accompagnement entrepreneurial, lancent un appel à projets du 30 juin au 30 septembre 2022 à destination des personnes physiques et des TPE souhaitant devenir franchisées du réseau Chaabi Cash.

Un mémorandum d’entente a été signé, à cette occasion, entre le directeur général de M2T, Omar El Mghari Idrissi, et le Secrétaire général de la Fondation Création d’Entreprises, Younes Oujenha.

«Nous souhaitons continuer à accroître notre impact pour faciliter l’accès à l’entrepreneuriat et promouvoir l’employabilité en mettant à la disposition des futurs franchisés du réseau de transfert Chaabi Cash tout un dispositif d’accompagnement par le biais de la formation, de l’assistance et du conseil de nos experts», a souligné à l’occasion Younes Oujenha.

Dans le cadre de cet appel à projets, les candidats sélectionnés sur la base d’un formulaire en ligne (disponible à l’adresse https://bit.ly/CC_FCE_appel_à_projets) bénéficieront gratuitement d’un accompagnement global des experts de la FCE et de M2T en pré et post-création de leurs agences Chaabi Cash ainsi que de formations entrepreneuriales et managériales, avec possibilité de bénéficier du financement de leurs projets et de plusieurs avantages découlant de la synergie avec le groupe BCP, souligne la banque dans un communiqué.

«Cet appel à projet marque, au sein de M2T, un nouveau cycle de croissance qui nous amène à intégrer dans notre politique de développement une démarche d’accompagnement entrepreneurial. Dans ce sens, notre volonté, avec la FCE, est de soutenir activement les potentialités de nos futurs franchisés pour la réussite de leurs projets de lancement d’une agence de transfert Chaabi Cash», a indiqué, de son côté, le directeur général de M2T.