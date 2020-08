© Copyright : DR

Kiosque360. Pour sortir de l’impasse, les professionnels appellent l'Etat à la rescousse en proposant des solutions d’urgence. C’est dans cette perspective que s’est déroulée, récemment, une rencontre réunissant la Fédération Marocaine de Traiteurs (FMT).

Face à la crise actuelle, les traiteurs marocains s’organisent et appellent au coup de pouce de l’Etat. Depuis le mois de mars, ils n’organisent plus ni mariages, ni funérailles, ni quelque cérémonie que ce soit, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 17 août.

Cette situation met en péril le business d’un grand nombre d’intervenants, en particulier les petits traiteurs qui vivent au jour le jour. Sans parler de toutes les personnes dont le revenu dépend directement de cette activité. «Le secteur des traiteurs, en ce moment, est à l'arrêt. Cela dure depuis plus de 6 mois, alors que c’est la période de l’année où les traiteurs travaillent le plus. La Covid-19 a mis ce secteur à rude épreuve et, aujourd’hui, il est paralysé», confie au quotidien Sidi Mohammed Rahal Essoulami, le président de la Fédération marocaine des traiteurs (FMT).

Pour sortir de l’impasse, les professionnels appellent l'Etat à la rescousse en proposant des solutions d’urgence. C’est dans cette perspective que s’est déroulée, récemment, une rencontre réunissant la Fédération Marocaine de Traiteurs (FMT), une délégation de la commission mixte des métiers de bouche et Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. «Nous sommes ouverts à toutes les propositions qui peuvent aider l’activité à se relever, notamment celle de permettre aux traiteurs de travailler sur des petites réceptions», précise le président de la FMT qui ajoute que, désormais, la tutelle du ministère de l’Industrie et du commerce permettra aux professionnels du secteur de travailler dans le sens d’une meilleure organisation de cette activité.

Durant cette période de crise, les pertes en chiffre d’affaires sont colossales et difficilement rattrapables. Beaucoup d’intervenants dans le secteur risquent de mettre la clé sous le paillasson. La chute du chiffre d’affaires atteint jusqu’à 100% pour certains acteurs. Pour ceux qui ont des points de vente, les baisses sont estimées à 70%. La suite s’annonce difficile en raison de la lourdeur des charges (loyers, salaires, impôts) qui pèsent sur les professionnels, en l’absence d’un reprise normale de l’activité. Afin de respecter les mesures sanitaires et les consignes du gouvernement dans ce contexte exceptionnel, un guide a donc été proposé. Ce document, qui attend la validation du ministère de l’Intérieur, détaille les mesures et les normes à respecter dans le cadre des cérémonies organisées avec la présence d’un nombre réduit de personnes (50 à 60 invités) et de personnel (6 à 10 membres du personnel).