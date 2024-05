Tourisme: un système de vidéoprotection avancé pour la médina de Casablanca

Casablanca met 16 millions de dirhams sur la table pour équiper l’ancienne médina en caméras de surveillance dernier cri. Ainsi en a décidé l’Agence urbaine de la ville qui lance un appel d’offres dans ce sens, indique le magazine Challenge. Ce projet prévoit une intégration harmonieuse avec les systèmes de surveillance déjà en place dans la ville.

«L’appel d’offres précise que le projet comprend plusieurs volets essentiels. D’abord, la mise en place de réseaux électriques et informatiques passifs, incluant des fibres optiques et des câbles en cuivre pour assurer une connectivité robuste et fiable», lit-on.

Des équipements techniques seront installés dans des bâtiments dédiés, comprenant des salles techniques, des bureaux d’administration et des postes d’opérateurs avec des murs d’images pour la surveillance en temps réel. Le contrôle d’accès sera également renforcé pour une meilleure gestion des entrées et sorties dans l’ancienne médina.

«L’aspect le plus visible du projet sera l’installation de diverses caméras de surveillance, y compris des caméras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pour une surveillance flexible jour et nuit, des caméras fixes pour une couverture continue, et des caméras spécialisées pour des besoins spécifiques», explique Challenge. Ces caméras seront intégrées et renforceront les systèmes existants, assurant ainsi une surveillance continue et exhaustive de la zone.

Le système central de gestion jouera un rôle crucial dans l’efficacité de la vidéoprotection. Il sera conçu pour intégrer les systèmes et infrastructures actuels, avec des solutions ouvertes et extensibles garantissant une longue durée de vie et une évolutivité future. Le réseau propriétaire sécurisé permettra de mutualiser les moyens globaux des intervenants et de partager les données avec toutes les entités concernées.

«Les capacités d’analyse intelligentes en temps réel et en différé permettront une recherche et un traitement efficaces des informations, tandis que les systèmes de stockage et d’archivage permanent assureront la conservation de tous les événements enregistrés», lit-on encore.

Un aspect important du projet sera la formation des opérateurs et des administrateurs techniques. Cette formation visera à garantir une utilisation optimale du système de surveillance, en couvrant l’administration fonctionnelle, l’exploitation des équipements et logiciels, et les aspects de cybersécurité.