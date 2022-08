© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour les TPME touristiques du Souss. Un programme d’appui en faveur de 150 très petites et moyennes entreprises vient d’être lancé. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse, dans son édition en kiosque ce mardi 30 août, au secteur touristique dans la région du Souss-Massa. Le quotidien nous apprend que cette région concrétise sur le terrain son programme d’appui aux TPME touristiques, qui bénéficiera à 150 entreprises sur trois ans.

«Pour faire de la TPME un levier de développement économique, un programme de soutien à la TPMET a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre le département du tourisme, le département des finances et la SMIT (Société Marocaine d'Ingénierie Touristique) et vise la promotion et l’impulsion de l’entrepreneuriat touristique à travers la mise en place de programmes d’incitation (soutien au financement, conseil et expertise technique)», souligne la même source.

Dans cette perspective, un partenariat a été signé entre le département en charge du tourisme, la wilaya de la région Souss-Massa, le Conseil régional et la SMIT dans un objectif commun de relancer la dynamique d’investissement et d’atténuer les effets de la crise sanitaire sur le rythme de développement de la destination Agadir Souss-Massa. Il est à noter que ce programme d’appui est destiné aux TPME touristiques existantes et aux porteurs de nouveaux projets de développement dans les différentes filières touristiques tout en favorisant les filières portées sur l’animation et les projets à caractère innovant, afin d’enrichir et de densifier l’offre d’animation de la destination.

«L’opérationnalisation de ce programme devrait avoir un impact important sur la dynamisation de l’investissement touristique post-Covid-19 et, par conséquent, sur le développement socioéconomique de la région Souss-Massa en permettant d’attirer de nouveaux investisseurs sous forme de TPMET, avec un objectif fixé d’accompagnement de minimum 150 TPME touristiques sur 3 ans, induisant plus de 600 nouveaux emplois directs», note-t-on.

Les parties prenantes expliquent que le marché de l’investissement touristique sur la destination d’Agadir Souss-Massa est plus porté sur l’offre classique de l’hébergement que sur les projets d’animation et que la région présente une offre d’animation quantitativement insuffisante et qualitativement inadaptée à son positionnement et ses ambitions de destination internationale. La même source ajoute que, pour remédier à cette situation, il est nécessaire de faire de cette destination un lieu où le touriste pourra vivre des expériences touristiques différenciées, offrant l’animation et les loisirs nécessaires pour meubler son séjour en faisant valoir les spécificités locales pour renforcer l’attractivité de la destination et stimuler le désir d’y revenir.