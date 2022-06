© Copyright : DR

Kiosque360. On connaît désormais le bilan de l’opération de soutien financier aux établissements d’hébergement touristique. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le premier bilan de l’opération de soutien financier aux hôteliers est connu, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi que le gouvernement avait lancé un plan pour garantir un redémarrage rapide de l’activité touristique, rappelant que le plan d’urgence, doté de 2 milliards de dirhams et déployé dans ce sens, accorde une place primordiale à la mise à niveau des établissements hôteliers. «Concrètement, 50% de l’enveloppe, soit 1 milliard de dirhams, a été dédiée au soutien financier des établissements d’hébergement touristique (EHT) classés, désirant améliorer la qualité de leur offre de produits et services (entretien des équipements et espaces, intégration des énergies renouvelables, transformation digitale, formation, etc.)», explique la même source.

Notons que les hôteliers se verront bénéficier, dans les prochains jours, d’une subvention pour mettre à niveau leurs établissements et assurer un redémarrage rapide de leur activité. On apprend aussi que l’enveloppe globale a été dédiée, à hauteur de 90%, aux EHT ayant été en activité en 2019, et 10% aux cas spéciaux n’ayant pas rempli cette condition. Précisons que la mise en œuvre de ce mécanisme a fait l’objet d’une concertation continue et d’une implication étroite des hôteliers à travers la Confédération nationale du tourisme (CNT) et la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), et ce durant toutes les phases de déploiement. «A l’issue de l’opération d’instruction de l’ensemble des demandes d’appui, ces dernières ont été classées en fonction des résultats d’une évaluation multicritères par région et par catégorie, réalisée par des Comités techniques locaux composés des délégués du ministère du Tourisme, des représentants des AIH, ainsi que des experts mandatés par la SMIT à cet effet», souligne-t-on.

La répartition régionale des subventions allouées a été fixée en fonction de la capacité litière de chaque région. Pour ce qui est des régions dont la somme des demandes de subvention n’a pas dépassé le budget alloué à la région, les demandes ont été satisfaites à 100%. «Pour les autres régions, toutes les subventions ont été accordées selon une péréquation nationale permettant de répondre aux besoins de toutes les régions dans un esprit de solidarité. Par ailleurs, et pour encourager les petites structures, les demandes de subventions inférieures à 500.000 dirhams ont toutes été satisfaites à 100%», explique Aujourd’hui Le Maroc, rappelant qu’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) avait été lancé par la SMIT, le 21 février 2022, pour recenser les établissements d’hébergement touristique souhaitant bénéficier de l’appui financier de l’État. «Le nombre d’EHT bénéficiaires s’élève à 737 établissements ayant tous proposé des programmes d’investissement visant la préparation de la relance. Un deuxième AMI sera lancé au mois de juillet 2022 pour couvrir les demandes d’appui des EHT représentant les cas spéciaux», conclut le quotidien.