Le gouvernement s’apprête à assouplir les conditions d’accès des touristes au Maroc, apprend Le360 de source gouvernementale. Outre la suppression du test sérologique, le délai requis pour le test PCR sera prorogé et porté à 72 heures, contre 48 heures actuellement.

Le gouvernement a rapidement répondu aux critiques formulées par les professionnels du tourisme, aussi bien du Maroc qu’internationaux.

Depuis quelques jours, les opérateurs touristiques, en particulier ceux basés à Marrakech et Agadir, demandaient un allègement plus prononcé de ces mesures, en réclamant la suppression pure et simple du test sérologioque (car celui-ci n’apporte pas de réponse sur l’immédiateté du virus) et une prolongation du délai exigé pour le test PCR (c'est à dire qu'il soit porté de 48 à 72 heures). En réponse, le gouvernement a accédé à ces demandes pressantes, et l’annonce de leur mise en œuvre est imminente, confie une source gouvernementale.

L’assouplissement opéré début septembre n’avait en effet pas suffi pour faire revenir les touristes, même si ceux-ci avaient la possibilité de se rendre au Maroc sur la simple présentation d’une réservation d’hôtel et d’un test PCR négatif qui aura été réalisé 48 heures avant le départ, ainsi que d’un test sérologique.

En attendant le lancement de nouvelles lignes aériennes point à point (le PDG de RAM a promis d'ouvrir quatre nouvelles lignes européennes reliant Marrakech), l’allègement des conditions d’accès au Maroc vient à point nommé, pour redonner de l’espoir aux professionnels du tourisme qui espèrent sauver la saison d’hiver, après avoir complètement perdu la période estivale.

De plus, le nouveau délai du test PCR (ne dépassant pas 72 heures au lieu de 48 heures auraparavant) paraît raisonnable au vu des délais d’obtention des résultats auprès des laboratoires d’analyses en Europe, qui ne cessent de s’allonger ces derniers temps, en particulier en France, premier pourvoyeur de touristes au Maroc.