Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au secteur du tourisme, et plus particulièrement aux voyagistes. Le journal rapporte ainsi que ce secteur entend réinventer le métier d’agent de voyages et faire preuve d’innovation et de créativité. Il s’agit d’une ambition qui fait partie des principales recommandations émises lors de la première édition du Congrès des agences de voyages du Maroc, tenue à Agadir du 18 au 20 février en présence de plus de 100 participants venus des quatre coins du Royaume. «Le rideau est tombé dimanche sur la première édition du Congrès des agences de voyages initié par le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa avec l’appui de la Commune d’Agadir», précise Aujourd’hui Le Maroc.

Notons que cet événement a réuni une panoplie de professionnels, agents de voyages, experts, et académiciens, qui ont examiné la situation actuelle et le modèle économique de l’agence de voyages. «Un secteur qui fait face aujourd’hui à de nombreuses contraintes et défis liés notamment aux mutations profondes que connaît actuellement le secteur du tourisme et le changement radical du comportement du consommateur suite à la Covid-19, d'où la nécessité de faire évoluer le métier d’agent de voyages», explique le quotidien.

On apprend, à ce propos, que trois principaux axes ont été traités. Ainsi, le premier a porté sur «le contexte, les rôles et missions de l’agent de voyages dans le développement économique et social». Sur ce point, les participants ont notamment appelé à réinventer le métier d’agent de voyages, prendre soin de l’élément humain pour donner à l’agent de voyages la place qui lui échoit dans le développement économique et social du Royaume, renforcer l’arsenal législatif pour faire face à l’informel, revoir le répertoire de l’emploi et le Référentiel des compétences (RERC), réformer le régime fiscal et faciliter l’implantation des tour-opérateurs marocains à l’étranger.

Le deuxième axe a porté sur l’approche plurielle de l’agent de voyages dans la promotion du produit Maroc: segmentation, commercialisation et ressources humaines. A ce niveau, on apprend aussi que les différents intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de réinventer le produit pour répondre aux besoins des nouveaux segments, d'instaurer les fourchettes salariales au sein des agences de voyages pour motiver les jeunes, d'améliorer la concertation entre professionnels et scientifiques pour proposer des formations adaptées, d'encourager la création de grands tour-opérateurs pour stabiliser les petites et moyennes entreprises, et de certifier et labelliser l’ensemble de la chaîne de valeur touristique.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute que, durant le troisième panel dont le thème était «Les agences de voyages et leur intégration dans la nouvelle ère digitale», les participants ont recommandé d’opérer des changements dans le métier, d'avoir une flexibilité existentielle, de profiter des systèmes d’information touristique pour se distinguer et d'offrir au touriste une expérience individuelle, entre autres.