Kiosque360. Les professionnels du tourisme de la région Souss-Massa se préparent à la reprise de l’activité. Pour réussir cette phase, ils ont récemment présenté leurs doléances aux autorités locales.

Aujourd’hui Le Maroc, qui évoque le sujet dans sa publication en kiosque ce vendredi, indique que les professionnels du tourisme veulent passer à l’offensive pour sauver le secteur qui agonise à cause de la crise sanitaire. «L’ouverture des frontières, de l’aérien, des plages, l’annulation des tests PCR et sérologiques demandés pour les tour-opérateurs et les touristes sont parmi les principales doléances des professionnels du tourisme d’Agadir Souss-Massa pour la relance immédiate de cette destination et qui ont été présentées lors d’une rencontre tenue mercredi», indique le journal.

Notons que le secteur du tourisme est aujourd’hui dans une situation très délicate en raison de la crise sanitaire ayant, entre autres, entraîné la fermeture des plages d’Agadir depuis le 12 septembre suite à une décision du Comité de veille local. «Pour faire face à cette situation inédite, les professionnels du tourisme d’Agadir Souss-Massa coordonnent leurs actions pour trouver des solutions propices à cette impasse, en proposant des doléances concrètes en mesure d’assurer une relance immédiate du secteur dans la région après la crise de la Covid-19, et ce lors d’une réunion chapeautée par Rachid Dahmaz, président du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa», précise le quotidien.

Soulignons qu’une série actions immédiates ont été votées à l’unanimité. Dans le détail, ces actions consistent à demander à la Haute Autorité d’ouvrir les frontières et l’aérien avec l’exigence du respect des mesures sanitaires, ainsi que les plages, qui représentent une exigence des clients nationaux et étrangers, étant donné que la destination Agadir est la première destination balnéaire au Maroc et la station de surf connue au niveau mondial.

Selon les professionnels de la région, il est primordial de lancer immédiatement de nouvelles routes point à point en provenance des principales villes européennes, et ce conjointement et en négociation avec le ministère du tourisme, la RAM, l’ONMT et le Conseil régional Souss-Massa, et aussi revoir à la baisse les prix des vols nationaux.

Ils réclament aussi la création d’une structure médicale indépendante, dédiée au tourisme pour la prise en charge, en cas d’éventuels clients atteints par la Covid-19, et également l’ajout d’un 2ème laboratoire médical pour alléger la pression des demandes d’analyses Covid-19 à Agadir et dans l’hôtellerie.

«Les professionnels exigent par ailleurs la mobilisation de tous les acteurs intervenant dans le tourisme pour une demande unanime auprès des banques afin de bénéficier de vrais crédits, refusés récemment par la CCG pour la majorité des professionnels du tourisme, et l’intégration des restaurants touristiques et des établissements d’animation touristiques dans le contrat programme du plan de relance», précise le quotidien.

Ils demandent aussi la levée des restrictions d’horaires de fermeture des restaurants touristiques afin d’offrir aux touristes une expérience touristique adéquate, et l’autorisation de l’animation touristique avec le respect de toutes les mesures de distanciation et de sécurité sanitaire.