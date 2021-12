© Copyright : DR

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, s’est réunie ce mardi 28 décembre 2021, avec les représentants du groupement des associations régionales des restaurants touristiques.

A l’issue de cette séance de travail, la ministre s’est engagée à intégrer les restaurants touristiques dans les mesures les plus adaptées parmi l’arsenal dont bénéficiera le secteur du tourisme. «Plusieurs de ces mesures seront opérationnalisées dans les plus brefs délais», précise le ministère dans un communiqué, notant qu’un ensemble de mesures d’urgence ont été discutées notamment sur le volet social, fiscal et bancaire.

Lors de cette rencontre, les représentants du secteur ont fait part de la situation critique qu'ils traversent depuis la fermeture des frontières. De son côté, la ministre a réitéré son engagement résolu à soutenir les restaurateurs touristiques dans le contexte actuel.

La ministre du Tourisme avait décidé, le 22 décembre 2021, de mettre en place, en collaboration avec la Confédération nationale du tourisme (CNT), un comité technique pour l’opérationnalisation de plusieurs mesures de soutien aux acteurs du secteur touristique.

Il s’agit notamment d’un nouveau prolongement de l’indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams (déjà versée pour 4 mois, de septembre à décembre 2021), la révision des échéanciers pour le paiement des charges sociales, la mise en place de nouveaux mécanismes bancaires et le renforcement de l’aérien pour accélérer la reprise du secteur.