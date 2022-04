© Copyright : DR

Kiosque360. L'intérêt pour le plan d’urgence gouvernemental de relance du secteur touristique, qui est doté d’un montant global de 2 milliards de dirhams est grand. Ce sont prés de 500 d'entre eux qui souhaiteraient une mise à niveau. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inscriptions ECO.

Le programme d’appui à la mise à niveau des établissements d’hébergement touristiques (EHT) suscite un grand intérêt. Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO rapporte que ce dispositif attire les professionnels du tourisme puisqu'il compte au 15 avril 2022 à prés de 500 demandes, précisément 495 dossiers, couvrant toutes les régions et toutes les catégories allant du 5 étoiles au gîte classé.

«Les montants sollicités sont alignés et en adéquation avec les prévisions, ce qui présage un fort taux de satisfaction des professionnels», note le quotidien. Il parle de «la célérité relevée dans cette opération menée dans le cadre du plan d’urgence de relance du secteur du tourisme, qui a été rendue possible grâce à la mobilisation des différentes parties prenantes et au dispositif mis en place qui se base sur la formalisation des procédures d’octroi, la mise en place d’une plateforme numérique et la dématérialisation des processus qui permet en plus du gain du temps dans le traitement des demandes, d’assurer la traçabilité». Et d'ajouter que le processus instauré a été optimisé et permettra de commencer à donner les accords de subventions dans les prochains jours.

En attendant, les demandes sont actuellement examinées par le Comité Technique Local, composé de la délégation du tourisme, de l’association des professionnels et de l’expert technique. Elles seront classés en fonction de la note qui leur sera octroyée à l’issue de l’évaluation qui combinera plusieurs critères comme le maintien de l’outil de production, sur la période de la pandémie et donc des emplois.



Les Inspirations ECO relève que les plus fortes demandes ont été en conformité avec le poids des destinations (Marrakech, Agadir, Casablanca, Tanger...). Ceci étant toutes les autres destinations du Royaume ont présenté des demandes d’appui à la mise à niveau.

Le quotidien signale que d’autres demandes seront traitées dès la fin de ce processus, puisqu’un deuxième appel à manifestation d’intérêt (AMI) de 97 millions de dirhams sera lancé pour certains cas particuliers conformément à la convention.