Kiosque360. Le conseil national du tourisme propose un nouveau pacte public-privé, composé de 10 propositions d’ordre fiscal, financier et de gouvernance pour assurer la sauvegarde des entreprises et éviter la destruction massive des emplois. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations ÉCO.

L’urgence de mettre en place un plan Marshall pour sauver le secteur touristique devient de plus en plus pressante. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO annonce l’offensive du CNT qui vient de proposer un nouveau Pacte public-privé incluant des mesures fortes et responsables pour sortir de la crise.

Il s’agit, selon lui, de 10 propositions qui devraient permettre «la sauvegarde des entreprises et éviter la destruction massive des emplois tout en préparant le secteur à sa relance, bien qu’il continue d’encaisser le choc de la pandémie». Ces propositions s'inscrivent dans la continuité du contrat programme.

«Le CNT propose d’instaurer, avec les pouvoirs publics, un principe citoyen pour l’application des mesures de soutien qui permet d’assujettir le démarrage des remboursements à l’ouverture du ciel et à la levée de l’état d’urgence, pour que les opérateurs satisfassent leurs engagements sociaux, fiscaux et financiers dès que les conditions sanitaires et sécuritaires s'y prêteront.

Le quotidien insiste sur le fait que les mesures proposées par le CNT s’inscrivent dans la continuité des dispositions prévues par le contrat programme conclu le 3 août 2020 qui comportait 21 mesures. Or il relève que seules deux mesures sur 21 ont été actionnées: l’indemnité forfaitaire de 2.000 DH octroyée aux employés du secteur et les avoirs clients (loi 30-20). Aujourd’hui, le CNT revient à la charge en proposant le prolongement du dispositif de versement de l’indemnité forfaitaire par la CNSS, la révision des échéanciers pour les paiements des charges sociales reportées et dues sur 2020 et 2021, pour un début de remboursement dès la levée des restrictions de voyage.



Les Inspirations ÉCO parle aussi d’un moratoire fiscal au titre des années 2020 et 2021, pour les taxes locales, notamment la taxe professionnelle, pour un démarrage des remboursements 6 mois après la levée des restrictions de voyage avec étalement sur 48 mois, sans frais ni pénalités. Sans oublier le reprofilage des crédits Daman Oxygène et de la dette bancaire inscrite à long terme avec le GPBM avec report des échéanciers des crédits leasing, crédits à la consommation pour les entreprises du secteur ainsi que leurs salariés.



Il évoque même un début de remboursement 12 mois après la levée des restrictions de voyage, sans frais ni pénalités en plus de l’accélération de la mise en place du Fonds du tourisme adossé au Fonds Mohammed VI pour l’injection de fonds propres ou de quasi-fonds propres dans le bilan d’entreprises du secteur.