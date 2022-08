Tourisme: 3,2 millions d'arrivées en juin et juillet 2022

Des touristes se promènent sur la place Jamaâ El Fna à Marrakech, le 12 mai 2022.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Le Maroc a accueilli durant les mois de juin et juillet 2022 un total de 3,2 millions de touristes, dont 65% en juillet avec plus de 2 millions d’arrivées, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.