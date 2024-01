Tourisme: 2024, année de tous les records, et pas qu’au Maroc

Après une solide performance en 2023, le tourisme international est en bonne voie de retrouver ses niveaux d’avant la pandémie d’ici fin 2024. Le dernier rapport du Baromètre mondial du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) révèle qu’à la fin de 2023, le tourisme international avait atteint 88 % des niveaux d’avant la pandémie, totalisant environ 1,3 milliard d’arrivées internationales.

C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique, précisant que des facteurs tels qu’une demande constante, une connectivité aérienne accrue et une reprise plus robuste des marchés et des destinations asiatiques devraient entraîner une résurgence complète d’ici la fin de 2024.

«En 2023, les pays les plus performants incluent le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique. Le Moyen-Orient est en tête de la reprise relative, dépassant les niveaux d’avant la pandémie avec une augmentation de 22 % des arrivées par rapport à 2019. L’Europe, région la plus visitée au monde, a atteint 94 % de ses niveaux de 2019, alimentée par la demande intra-régionale et les voyages en provenance des États-Unis», lit-on. L’Afrique, elle, a réussi à retrouver 96 % des niveaux de visiteurs d’avant la pandémie, tandis que les Amériques ont atteint 90 %. La région Asie-Pacifique a atteint 65 % des niveaux d’avant la pandémie, avec des variations entre les sous-régions, comme l’Asie du Sud qui a récupéré à 87 % et l’Asie du Nord-Est à environ 55 %.

Le rapport souligne que quatre sous-régions ont dépassé les niveaux d’arrivée de 2019: l’Europe du sud de la Méditerranée, les Caraïbes, l’Amérique centrale et l’Afrique du Nord.

«En termes d’impact économique, le tourisme international a généré environ 1.400 milliards de dollars en 2023, soit 93 % des 1 500 milliards de dollars enregistrés en 2019. Les recettes totales des exportations touristiques, y compris le transport de passagers, ont été estimées à 1 600 milliards de dollars en 2023, soit près de 95 % des 1 700 milliards de dollars en 2019», lit-on encore. Les estimations préliminaires de la contribution directe du tourisme au produit intérieur brut (PIB) mondial ont atteint 3 300 milliards de dollars en 2023, soit 3 % du PIB mondial.

Pour 2024, l’OMT prévoit un retour complet aux niveaux d’avant la pandémie, les premières estimations indiquant une augmentation de 2 % par rapport aux chiffres de 2019. Ces perspectives optimistes dépendent du rythme de la reprise en Asie et de l’évolution des risques économiques et géopolitiques existants.

«Une enquête évaluant la confiance des professionnels du tourisme conforte ces projections positives, puisque 67 % d’entre eux anticipent des perspectives meilleures ou bien meilleures en 2024 par rapport à 2023. Environ 28 % s’attendent à des performances comparables, et seulement 6 % anticipent une baisse», ajoute L’Observateur.

Les problèmes économiques et géopolitiques constituent des obstacles importants à la reprise durable du tourisme international et aux niveaux de confiance. Selon l’OMT, des facteurs tels que l’inflation persistante, les taux d’intérêt élevés, les fluctuations des prix du pétrole et les perturbations commerciales pourraient avoir un impact sur les coûts de transport et d’hébergement en 2024.