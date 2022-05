© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Au terme de la sélection des lauréats du Challenge Startupper de l’Année par un jury local d’experts, les gagnants de cette édition 2022 ont été distingués à l’occasion d’une cérémonie officielle de remise des prix organisée le jeudi 12 mai 2022 au sein du Technopark de Casablanca. Retour en images sur cette remise de prix.

Cette 3ème édition du Challenge Startupper de l’Année a connu un engouement important au Maroc, avec 1010 inscriptions, dont 365 dossiers complets ont été déposés, et 15 finalistes ont pu présenter leur projet devant un jury local d’experts.

Les trois gagnants du Challenge Startupper de cette année au Maroc sont en fait trois gagnantes.

Le prix de la meilleure startup de moins de 3 ans a été décerné à Kenza Skiri de la startup Tadwir, un projet de recycling, d’upcycling et d’éco-conception. A partir de produits non toxiques (restes alimentaires, huiles de friture, carton, papier, plastique), Tadwir prototype et réalise différents produits utiles à ses communautés (petfood, buches, litières végétales, enduits, articles de décoration, etc.), dans une logique de coopérative orientée développement durable.

Meryem Lahcini a reçu le prix de la meilleure idée ou projet d’entreprise avec CHARBON ECO, un projet portant sur le recyclage d'un déchet, le grignon d'olive, pour produire un charbon écologique moins cher, doté d’un pouvoir calorifique élevé et générant une faible émission de CO2. Produit à partir de la biomasse restant de la trituration des olives, dont le traitement engendre des problèmes environnementaux, ce charbon contribue à la gestion durable des ressources forestières.

Ikram Ait Kham de la startup Nuwood a été récompensée par le prix de la meilleure entrepreneuse. Grâce à un procédé d’ingénierie novateur, Nuwood recycle les coquilles de noix, et les réutilise pour développer des produits écologiques dégradables. En utilisant les coquilles de noix comme alternative au bois, notre procédé permet notamment de fabriquer des panneaux 100% bio, destinés en particulier à l’ameublement, ayant des propriétés mécaniques similaires aux fibres industrielles.

Ces jeunes entrepreneuses recevront une aide financière d’un montant de 100.000 dirhams par lauréat. Elles bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé pour le développement de leur projet de la part de l’incubateur «Kluster» de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et d’une visibilité locale pour le faire connaître.

En chiffres, la 3ème édition du Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies regroupe 32 pays participants avec 35.000 inscriptions enregistrées sur la plateforme dont 13.885 dossiers complets. 491 finalistes ont pitché leur projet face à un jury local.

Chaque lauréat de cette édition verra son projet présenté devant un «Grand Jury» en charge de désigner, à la mi-mai, les trois «Grands Gagnants» sur l’ensemble des 32 pays.