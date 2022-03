La deuxième édition des Morocco Sports Awards, qui s'est tenue mardi 22 mars 2022 à Casablanca, et lors de laquelle TotalEnergies a remporté le prix «Evénement de l’année 2021».

© Copyright : DR

TotalEnergies a remporté, mardi 22 mars 2022, lors de la deuxième édition des Morocco Sports Awards, le prix «Evénement de l’année 2021» pour l’escale marocaine du Trophy Tour CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Les lauréats de la deuxième édition des Morocco Sports Awards ont été dévoilés le 22 mars 2022 lors d’une cérémonie officielle organisée à Casablanca, qui a mis à l’honneur les acteurs de l’écosystème sportif marocain. TotalEnergies au Maroc s’est distingué dans la catégorie «Evénement de l’année 2021» pour l’organisation de l’escale marocaine du Trophy Tour de la CAN TotalEnergies, Cameroun 2021.

Ce géant énergétique avait organisé une escale marquante de 48 heures qui a permis aux fans de football d’approcher de près l’emblématique trophée, leur offrant ainsi une expérience unique. Le Trophy Tour by TotalEnergies avait sillonné 18 pays africains qualifiés à la compétition, dans un esprit de grande fête et de partage, tout en respectant les conditions de sécurité et sanitaires requises.

Défi donc relevé pour TotalEnergies qui donne rendez-vous pour la CAN Féminine TotalEnergies, qui se tiendra au Maroc en juillet prochain.