Au cours d’une rencontre avec les représentants de la presse, le vendredi 4 novembre dernier, la directrice générale du réseau Technopark, Lamiae Benmakhlouf, a annoncé la construction de trois nouveaux sites, à Tiznit, Fès et Oujda.

D’ici 2024, trois nouveaux Technoparks devraient être construits dans les villes d’Oujda, Tiznit et Fès. Ces structures viendront s’ajouter aux sites de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, déjà opérationnels, a annoncé Lamiae Benmakhlouf, directrice générale du réseau Technopark, à Casablanca, le vendredi 4 novembre dernier.

«Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’échelle nationale, le réseau Technopark va s'élargir avec l'implantation de trois nouveaux sites au niveau des villes d'Oujda, Tiznit et Fès (…) les chantiers de construction sont déjà lancés, les nouveaux sites devront être opérationnels entre 2023 et 2024», a-t-elle indiqué.

Selon Lamiae Benmakhlouf, l’élargissement du réseau Technopark permettra de répondre à une demande et à des nécessités croissantes en ce qui concerne l’accompagnement entrepreneurial, dans différentes régions du Maroc. Les porteurs de projets sont en effet de plus en plus nombreux dans différents secteurs d’activité, dans l’ensemble du territoire national.

«Pour ces trois nouveaux sites, nous avons été sollicités par les régions qui ont mis à notre disposition le local et nous accompagnent dans l’aménagement des locaux. Le but est de répondre au besoin d’accompagnement et d’encadrement des entrepreneurs dans ces villes», a expliqué la directrice générale du réseau Technopark.

Premier incubateur d'entreprises technologiques au Maroc, le réseau Technopark a pour mission d'accompagner les startups et les très petites entreprises (TPE) dans le développement de leur business, en mettant à leur disposition une palette diversifiée de services, qui s'adaptent à leurs besoins et aux contraintes de leurs secteurs d'activité, dont l’hébergement, la formation, l’accès au financement et l’accès au marché.

Depuis le lancement du premier site de Casablanca en 2001, le réseau Technopark a accompagné près de 3.000 startups innovantes et a créé plus de 15.000 emplois directs et indirects, avec un taux de réussite de 86% des startups en période d’incubation et un taux de pérennité de 89%, au-delà de 5 ans d'accompagnement.

A travers ses cinq sites opérationnels, le réseau Technopark dispose d’une capacité d’accompagnement de 450 startups résidentes en permanence avec un turnover annuel de 25 à 30%, afin de permettre de nouvelles startups d’être accompagnées au maximum.

Parallèlement à son ancrage dans l'écosystème marocain et africain, le réseau Technopark est un membre actif de l’association internationale des parcs scientifiques et technologiques IASP (International Association of Science & Technology Parks), qui regroupe 400 membres de 70 pays à travers le monde, ce qui permet à l’incubateur d’accompagner les startups dans leur développement international et leur ouverture sur le marché mondial.