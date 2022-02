© Copyright : DR

Kiosque360. Selon le top management du Technopark, 86% des startups réussissent après deux ans d’incubation. Une performance qui pousse cette structure à se lancer à la conquête de nouveaux porteurs de projets notamment au sein des universités marocaines. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

86% des startups du Technopark réussissent après deux ans d’incubation, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce vendredi. Le journal, qui s’intéresse à l’écosystème marocain des startups, indique que le Technopark a récemment procédé à la signature d’une convention de partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat pour la promotion de l’innovation à l’université.

Notons que ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une démarche que le Technopark veut entreprendre au sein de cet espace en apportant son expertise en matière d’accompagnement des porteurs de projets. «C’est aussi l’accès aux réseaux, à l’écosystème startups avec des accompagnateurs, mentors et financeurs, soit une facilitation d’accès au financement. C’est difficile qu’une startup en trouve. Il faut qu’elle soit accompagnée sur son business plan, son étude du marché. L’accès au marché est aussi difficile», assure la DG du Technopark, Lamiae Benmakhlouf.

Force est de préciser que le Technopark est le premier incubateur d’entreprises technologiques au Maroc. «Nous ne pouvons pas incuber des porteurs de projets sans aller sourcer au sein de l’université. L’Université Mohammed V regorge de talents et de porteurs de projets innovants», fait-elle remarquer.

Aujourd’hui Le Maroc explique qu’à travers ce partenariat, le Technoprak entend mettre en commun ses ressources, son expertise et son savoir-faire pour accompagner les porteurs d’idées de l’université jusqu’à l’incubateur, l’accélérateur et jusqu’à former de belles pépites technologiques qui serviront pour le Maroc de demain.

«Avec l’université, notre objectif, c’est donner la chance à tout porteur d’idée, de poursuivre son rêve et de le transformer en un projet d’entreprise viable et fiable à travers le processus de transformation technologique et scientifique, d’incubation et d’accélération», détaille Lamiae Benmakhlouf. Il est aussi question de donner aux porteurs l’expertise du Technopark et la chance de continuer leur aventure entrepreneuriale.

Pour sa part, le président de l’Université, Mohammed Rhachi, a fait observer que «c’est une attente qui a duré des mois et semaines», rapporte Aujourd’hui Le Maroc. «Pour l’Université Mohammed V, c’est un partenariat réel. D’une part, l’université représente un potentiel d’innovation et d’autre part, nous allons, le Technopark, à travers sa mission, sa présidente et son savoir-faire, ensemble réussir notre mission de valorisation et de réussite du projet d’incubation au sein de l’université», poursuit Mohammed Rhachi. Le quotidien souligne qu’il y a énormément d’attentes des étudiants et des enseignants au niveau des secteurs socioéconomiques.