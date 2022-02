© Copyright : DR

Dans le but de renforcer sa collaboration avec les acteurs marocains, africains et internationaux pour faire émerger des solutions inédites et créatrices de valeur ajoutée, le groupe OCP vient d’annoncer le lancement de sa plateforme d’Open Innovation, «The Next Seed».

Avec cette initiative, le Groupe OCP et son écosystème, composé de programmes développés par ses entités, ses filiales et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), s’ouvrent aux acteurs de l’Innovation pour relever des challenges stratégiques et opérationnels autour de l’agriculture, de l’industrie minière, du développement durable, de la supply chain ou encore des smart cities, explique le groupe dans un communiqué.

A cet effet, le Groupe fait un appel aux expertises aux acteurs les plus innovants ( start-ups, centres de recherche, porteurs d’idées…) pour relever des défis technologiques, optimiser l’excellence opérationnelle du Groupe et encourager le développement de nouveaux services et business innovants.

Ces acteurs de l’innovation peuvent désormais candidater aux challenges lancés par les différents programmes d’accompagnement du Groupe sur la plateforme the-nextseed.com. Une fois sélectionnés, ils bénéficieront d’un accès aux infrastructures d’expérimentation de leurs solutions, d’un mentoring des experts du Groupe OCP et de son écosystème, indique l’OCP.

Pour son lancement, la plateforme «The Next Seed» propose de réfléchir aux enjeux et problématiques de l’Usine de demain. Ce premier challenge appelé «Usine du futur by OCP» reposera sur quatre thématiques majeures qui révolutionneront l’Usine de demain: Safe Operations, Smart Operations, Supply-Chain et Sustainability.

Les challenges proposés à travers la démarche d’Open Innovation faciliteront l’implémentation de solutions innovantes au sein des métiers du Groupe et permettront aussi de soutenir le développement de communautés d’Innovation, tant aux niveaux national que régional.