Kiosque360. La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient de mettre en place un nouvel incubateur afin de renforcer son rôle dans le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Bonne nouvelle pour les porteurs de projets de la ville de Tétouan. Aujourd’hui Le Maroc rapporte dans sa publication de ce vendredi que la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) vient de mettre en place un incubateur d’entreprises pour renforcer son rôle dans le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes dans le Nord.

Notons que cette nouvelle structure, qui s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre la CCIS-TTA et la commune de Tétouan, sélectionnera bientôt les demandes de candidature de candidats souhaitant bénéficier de la formation, de l’accompagnement et du suivi pré et post création d’entreprise des incubés sélectionnés.

Le quotidien indique que la Chambre porte à la connaissance des porteurs de projets de 20 à 45 ans désirant profiter de ce programme d’incubation que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 janvier 2022. «Le projet doit être nouveau et non une extension ou une délocalisation d’une activité existante», précise la CCIS-TTA.

Force est de noter que ce nouveau programme d’incubation est ouvert aux jeunes titulaires d’un diplôme universitaire ou celui de formation professionnelle ou ayant une expérience professionnelle leur permettant d’être aptes à réaliser et gérer leur future entreprise. «Si le projet est sélectionné, le candidat porteur de projet est tenu de respecter les clauses du cahier des charges et le statut interne de l’incubateur», note-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que le nouvel incubateur d’entreprises de Tétouan est mis en place dans le cadre des efforts déployés par la CCIS-TTA et le Conseil communal de Tétouan pour promouvoir l’entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes diplômés et désirant créer leur propre entreprise sur le territoire de la commune et que son objectif est de faire des jeunes bénéficiaires de ce programme d’incubation des acteurs économiques actifs et à même de contribuer au développement de la ville.

«Il s’agit, pour la réussite de cette nouvelle expérience, d’unifier tous les acteurs et partenaires sur une vision intégrée facilitant l’insertion des jeunes porteurs de projets dans le monde des affaires», précisent les initiateurs du projet, ajoutant que les candidats sélectionnés bénéficieront d’un encadrement technique en matière d’élaboration du business plan, de gestion de projets, de développement personnel, de networking et de recherche des opportunités d’affaires.