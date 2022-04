© Copyright : ONMT

La participation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à l'International Mediterranean Tourism Market de Tel Aviv, les 29 et 30 mars 2022, a envoyé des signaux très prometteurs sur le potentiel du marché israélien.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 31 mars 2022, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) indique avoir poursuivi le process d’activation des routes aériennes entre le Maroc et Israël et ce, après une première réunion concluante avec la compagnie aérienne Israir.

Pour Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT, cette première participation a été concluante à plusieurs niveaux. «Il était important pour l’Office d’accompagner les opérateurs marocains en vue de capter de nouveaux partenaires et de mettre en place les modèles de collaboration pour activer les flux touristiques au départ de ce marché à fort potentiel», a-t-il indiqué.

La task force ONMT a également rencontré les dirigeants de Arkia Israeli Airlines, 3e compagnie aérienne israélienne afin d’ouvrir de nouvelles liaisons sur d’autres destinations marocaines et doubler les fréquences Tel-Aviv-Marrakech pour atteindre un pic de 8 fréquences hebdomadaires dès les prochaines saisons. Aussi, les rencontres avec les tour-opérateurs et réseaux d’agents de voyages israéliens ont été au cœur du démarchage commercial, notamment avec ISTA, 1er TO online de la région, ainsi que les TO Flying Carpet, Aviation Link et Pegasus, souligne l’office.

Dans ce sens, l’ONMT compte sur la collaboration avec la Travel Agents Association présidée par Tali Luafer Epstein qui s’est dite prête à l’organisation dans les prochains jours d’un méga fam trip agents de voyages israéliens sur le Maroc.

En marge de ce salon, l’ONMT indique que Adel El Fakir a participé aux côtés des dirigeants des offices du tourisme d’Israël, du Portugal, de la Lituanie et du Bahreïn, au panel de discussion sous la thématique «The Necessary Bridge Between Health And Tourism». L’occasion pour le directeur général de l’ONMT de partager avec l’audience le modèle marocain sur la gestion de la crise sanitaire et sa résilience face à la situation.

Au niveau institutionnel, Adel El Fakir s’est réuni avec son homologue israélien, Dani Shachar, afin d’entamer un travail d’échange d’expertise entre les deux offices ainsi que la mise en place d’une plateforme de collaboration.