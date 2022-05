Taxe d'habitation-Taxe de services communaux: le paiement est possible 24h/24

Trésorerie générale du royaume

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) rappelle que le paiement de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe de services communaux (TSC), dont l'échéance est fixée au 31 mai 2022, est possible 24h/24 via différents canaux.