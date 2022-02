© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le Wali de la Région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, et le gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal, ont présidé vendredi dernier, à Taroudant, la cérémonie d’inauguration de deux projets d'investissement du groupe Copag.

D'un montant global de près de 197 millions de dirhams, ces projets, soutenus par le Fonds de Développement Industriel (FDI), s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention relative à la déclinaison régionale de la stratégie de développement des industries agroalimentaires de la région Souss-Massa, signée devant le Roi Mohammed VI, le 28 janvier 2018 à Agadir.

Ces projets, qui permettront la création de 380 emplois directs et plus de 2.200 emplois indirects, concernent une nouvelle unité industrielle de fabrication de fromage fondu et une nouvelle unité d’écrasement d’agrumes pour la production de jus.

Répondant à la demande croissante du marché des fromages et des jus, ces projets ambitionnent non seulement de satisfaire les besoins au niveau du marché local et à l’export, mais aussi à contribuer à la valorisation et la transformation de la production agricole locale et à la substitution des importations à travers le développement de produits locaux à haute valeur ajoutée.

«Ces projets sont un exemple éloquent de la dynamique que connaissent les industries du lait et de la transformation des agrumes au Maroc en termes d’investissement et de création d’emploi, et de l’engouement que suscite le Made in Morocco auprès de nos industriels agroalimentaires», a souligné à cette occasion Ryad Mezzour.

Le ministre a de plus indiqué que ces investissements sont de nature à renforcer l'intégration entre l'amont agricole et l'aval de transformation, ainsi que les chaînes de valeurs, ce qui contribue davantage, a-t-il dit, «à la sécurité alimentaire et à la souveraineté industrielle du pays, conformément aux Hautes Orientations Royales».

Et de souligner que le gisement d'opportunités d'investissement dans l'agroalimentaire laisse présager «un avenir des plus prometteurs» pour le secteur.

«Nous continuerons à apporter notre soutien et à accompagner les opérateurs et leurs investissements visant à promouvoir une production locale encore plus compétitive, diversifiée et à forte valeur, en mesure de répondre aux besoins et exigences du consommateur marocain et de s'imposer sur le marché de l’export», a-t-il soutenu.

Dans le cadre de cette vision, un protocole d’accord a été signé entre le ministère et le groupe Copag pour la réalisation d’un nouveau projet industriel qui se consacrera à la valorisation et à la transformation des viandes blanches.

Ce projet, dont le montant global s’élève à environ 108 millions de dirhams, permettra la création de plus de 200 emplois directs et 300 emplois indirects. Il contribuera à la valorisation de la viande locale à travers le développement et la fabrication de produits à forte valeur ajoutée ainsi qu'à la substitution aux importations.