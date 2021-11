© Copyright : Copag

Grâce à une intégration horizontale réussie, la coopérative COPAG contrôle toutes les phases de la production de jus de fruits, depuis les vergers jusqu’au produit fini, en passant par le conditionnement. Objectif: offrir des gammes de jus diversifiés, sains et de qualité, répondant aux attentes du consommateur.

Forte d’une belle notoriété acquise au fil des années au niveau de la grande consommation à l'échelle nationale, notamment à travers ses produits laitiers, COPAG, la plus grande coopérative intégrée du Royaume, diversifie ses activités en matière de production de jus de fruits.

Cette diversification s’inscrit dans une large stratégie de valorisation de la production agricole des adhérents de la coopérative qui comptent plus de 20.000 agriculteurs, dont la majorité est constituée de petits producteurs.

La production des agrumes est destinée à la fois à l’exportation, en particulier pour la variété de la clémentine, et au marché local, notamment la navel, la clémentine et la valencia. La production est également destinée à l’extraction des jus, avec dans ce cas une prédilection pour certaines variétés comme la fameuse «Maroc Late», connue mondialement pour sa haute teneur en jus.

Pionnière dans le segment des jus frais au Maroc, COPAG a été le premier opérateur à pouvoir produire et commercialiser, sous la nom de Nectary, un jus d’orange frais de grande qualité, c’est-à-dire un jus qui n’a subi qu’une légère pasteurisation et qui doit se conserver réfrigéré et être consommé dans les quatre semaines qui suivent sa production.

Ce type de jus garde toute sa fraîcheur et la plupart de ses attributs organoleptiques. C’est le jus le plus proche du jus fait maison. La mise sur le marché de Nectary fut une belle réussite qui a donné lieu à une gamme de jus aussi large que variée.

Pour répondre aux besoins des consommateurs et dans un souci de disponibilité, le segment des jus frais a donné naissance au segment des jus longue conservation, grâce notamment au procédé UHT (Ultra Heat Treated, soit le traitement à très haute température) qui élimine tous les germes pathogènes et permet, grâce à l’emballage aseptique, de conserver la qualité du produit à température ambiante jusqu’à une année, ce qui le rend disponible tout au long des saisons.

Le segment des jus longue conservation ou ambiants est divisé en trois principales catégories. En premier lieu, nous trouvons les jus «100%» que l’on peut diviser en deux:

-les jus dits NFC, c’est-à-dire «Not From Concentrate». Il s’agit des jus premium à base d’oranges pressées, mis en emballage aseptique après une pasteurisation ou une flash pasteurisation, sans ajout ni d’eau ni de sucre ou de tout autre additif.

-les jus 100% pur jus: ces jus sont constitués de concentré d’orange dont la teneur initiale a été reconstituée. Pour les deux types de jus, aucun édulcorant n’est ajouté.

Ces deux variantes constituent une gamme de jus qui se voit enrichie d’une nouvelle variante, à savoir, le jus 100% pomme. Elles seront bientôt sur les étals des points de vente et dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) de distribution.

En second lieu, nous avons les nectars, des jus de fruits avec une texture pulpeuse, plus ou moins légère selon la nature du fruit, qui sont obtenus à partir de jus de fruits, ou de jus à base de concentré ou de purée de fruits. Ces nectars garantissent un maximum de plaisir et de rafraîchissement, couplé à un apport nutritif conséquent.

© Copyright : DR

Les nectars sont commercialisés sous la marque Press’up. Elle couvre plusieurs variétés de fruits (orange, pêche, mangue, ananas, pomme, poire, raisins rouges, entre autres) et des grammages variés.

En dernier lieu on retrouve les boissons, des jus rafraîchissants, à la texture légères et riches en vitamines à consommer tout au long de la journée. Cette catégorie est représentée par la marque Jutos qui est le porte-emblème de la catégorie avec plusieurs configurations d’emballage, qui vont des pots en passant par les cartons et en finissant par la bouteille en PET d’un litre, 330 ml et 250 ml.

A travers la diversité des contenances et des contenus garantis sans conservateurs ni colorants pour un summum de fraîcheur et de saveur, la gamme des jus de COPAG Jaouda frais ou ambiants, répond aux besoins et désirs de la majorité des consommateurs qu’ils soient enfants, jeunes ou adultes, hommes ou femmes.

Il est important de souligner que la valeur nutritionnelle des jus de fruits demeure préservée après le processus de pression des fruits. Ainsi la quantité de la plupart des nutriments et micronutriments dans le jus restent quasi identiques à celle dans le fruit. C’est le cas des minéraux, des vitamines et du fructose, sucre naturel des fruits.

L’intégration horizontale, gage de qualité et de saveur

La qualité de ces jus plébiscités par les consommateurs est directement liée au fait que les oranges utilisées sont récoltées directement dans les vergers de COPAG, certifiés par des organismes de renommée internationale, sur une importante superficie estimée à 6.900 hectares.

© Copyright : Copag

Depuis 1987 en effet, plusieurs producteurs d’agrumes au Maroc ont décidé de se regrouper en coopérative et de mettre en place des unités de conditionnement d’agrumes et de primeurs aux meilleurs standards internationaux. Aujourd’hui, par sa position géographique et son poids au niveau du marché, COPAG est un opérateur majeur de la production des agrumes, ce qui lui procure un avantage concurrentiel certain.

© Copyright : Copag

Cette intégration horizontale, qui s’est consolidée au fil du temps, permet à COPAG de contrôler toutes les phases de la production, depuis la culture jusqu’à la distribution du produit fini, avec un credo: offrir des produits sains de qualité, répondant aux attentes du consommateur.

Pour maintenir ce positionnement, pérenniser son image de marque et soutenir la production locale, COPAG, fidèle à son modèle socioéconomique du développement durable, renforce constamment ses investissements, que ce soit dans les infrastructures, la technologie et les marques, mais aussi dans la formation, l’encadrement et le perfectionnement des compétences.