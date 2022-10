© Copyright : DR

Kiosque360. «Massar Al Mokawil», c’est le nouveau projet qui devrait bientôt voir le jour dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Il s’agit d’une plateforme digitale ayant pour objectif de réunir l’offre d’accompagnement existante au niveau de la région sur différents volets. Cette revue de presse est tirée du quotidien Aujourd'hui Le Maroc.

Le projet «Massar Al Mokawil» de cartographie de l’écosystème entrepreneurial et des mécanismes d’accompagnement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma est désormais opérationnel, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du 5 octobre.

Il s’agit d’une plateforme 100% digitale, accessible gratuitement sur tous les supports numériques (ordinateur, tablette, smartphone…). «Massar Al Mokawil constitue un guide régional qui a pour objectif de réunir l’offre d’accompagnement existante au niveau de la région Nord sur les différents volets: l’idée de projet, la création, la domiciliation, le recrutement, le financement, l’assurance, le réseautage, l’export, la médiation & assistance, ainsi que les besoins en matière d’appui et d’accompagnement entrepreneurial», explique Aujourd’hui Le Maroc.

Ce projet propose, via une plateforme inclusive et innovante, la cartographie de l’écosystème entrepreneurial et le circuit complet par lequel passe un entrepreneur, ainsi que les mécanismes d’accompagnement entrepreneurial génériques, spécifiques et les guides pratiques de situations. Le quotidien indique qu’il s’agit également d’un accompagnement sur mesure par plusieurs outils sur les volets commercial, managérial, formation, réseautage et digital. La plateforme sera régulièrement mise à jour et alimentée par les nouvelles données liées au domaine entrepreneurial, au Maroc et au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Dès sa mise en activité, cette plateforme permettra le lancement d’un premier groupe de 30 entrepreneurs débutants qui bénéficieront d’un mentoring individuel auprès d’entrepreneurs affiliés à la CGEM Nord. Elle est accessible via le site www.massaralmokawil.ma. La cartographie de l’écosystème entrepreneurial et les données qui en découlent sont également déclinés sous forme de guide, mis à la disposition des entrepreneurs et des différentes institutions et structures d’accompagnement. «Les mécanismes de cette plateforme permettront également un suivi de l’évolution du groupe, grâce à un système de notation retraçant l’évolution individuelle et collective dans les différents volets entrepreneuriaux», conclut Aujourd’hui Le Maroc.