Kiosque360. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd'hui Le Maroc

Dans son édition de ce mardi 9 aoîut, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse aux investissements dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le journal rapporte ainsi que la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de cette région a approuvé des investissements de 8,4 milliards de dirhams durant le premier semestre 2022.

Globalement, durant cette période, 206 projets ont été approuvés, soit 60% des projets examinés, marquant ainsi une progression de 25% comparé au premier semestre de l’année passée. Pour la CRUI, ces performances témoignent de la dynamique économique que connaît la région depuis plusieurs années et constituent le fruit des efforts de l’État en matière de développement des infrastructures d’accueil. La même source précise que ces efforts ont permis de renforcer l’attractivité territoriale de la région en la hissant en tant que plateforme mondiale d’investissement dans tous les secteurs d’activité.

«Ces résultats viennent couronner les efforts d’accompagnement et d’intelligence collective menés par les différents acteurs de l’écosystème de l’investissement et leur implication depuis la phase d’instruction des dossiers, leurs autorisations et leur suivi post-autorisation, notamment les services extérieurs, les collectivités territoriales, les chambres professionnelles et le secteur privé», ajoutent les autorités de la région.

Les projets industriels représentent environ un tiers des projets approuvés au titre des six premiers mois de l’année, réconfortant ainsi le positionnement de la région en tant que deuxième pôle industriel du Royaume. De même, il est à noter que le secteur du commerce reprend de plus en plus sa position légitime en tant que secteur historique de la région, et ce, compte tenu des infrastructures logistiques et la position géostratégique.

On observe aussi une montée en régime des projets dans le secteur des services, qui représentent au premier semestre 22% des projets approuvés, soit un montant d’investissement de 1,57 milliard de dirhams et 11.500 emplois prévus. Le secteur du tourisme s’accapare 12% des projets approuvés, soit un montant d’investissement de plus de 1 milliard de dirhams. Par ailleurs, avec 6.698 nouvelles entreprises créées à fin juin 2022, la région occupe la deuxième position, soit 14% des créations enregistrées au niveau national, rappelle Aujourd’hui Le Maroc.