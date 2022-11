© Copyright : DR

Kiosque360. Belle dynamique pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en matière d’investissement. Au titre des dix derniers mois, 357 projets ont été approuvés, soit 67% des projets examinés, affichant une progression de 80% par rapport à la même période de l’année précédente. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à l’investissement dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le journal nous apprend ainsi qu’au titre de ces dix derniers mois, 357 projets ont été approuvés, soit 67% des projets examinés, affichant une progression de 80% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces projets ont une valeur globale de plus de 46,4 milliards de dirhams et permettent de générer à terme plus de 72 000nouveaux emplois stables.

La même source fait remarquer que ces performances témoignent de la dynamique économique que connaît la région depuis plusieurs années. Elles constituent le fruit des efforts de l’Etat en matière de développement des infrastructures d’accueil et ce, sous l’impulsion de la vision éclairée du Souverain, et qui ont permis de renforcer l’attractivité territoriale de la région en la hissant en tant que plateforme mondiale d’investissement dans tous les secteurs d’activité. Cette diversité sectorielle est apparente aussi dans la nature des projets approuvés par la CRUI au titre de cette même période.

Au-delà des projets industriels qui réconfortent la région en tant que deuxième pôle industriel (avec 31% des projets approuvés), le secteur du commerce prend une bonne part avec 15% des projets approuvés et reprend de plus en plus sa position traditionnelle. Les projets liés au secteur des services connaissent eux aussi une montée considérable avec une part de 23% des projets approuvés. Les autorités compétentes indiquent qu'il s'agit notamment «des services liés à l’industrie et de la logistique qui ne cessent de se développer pour accompagner la dynamique et la croissance économique de la région».

«Considéré parmi les secteurs clés de l’économie dans la région, le tourisme continue de renforcer son attractivité auprès des investisseurs marocains et étrangers avec 16% des projets approuvés pour un montant d’investissement de plus de 3,6 milliards de dirhams et la création de pas moins de 3.100 emplois. Ce qui permet de consolider la position de la région en tant que destination privilégiée du tourisme balnéaire, de Mice et écologique», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

La CRUI a approuvé un grand projet d’énergie éolienne pour un investissement de 1,36 milliard de dirhams pour une puissance installée de plus de 100 MW. Cet engouement pour la région concerne aussi bien les PME-PMI que les grands projets, pour lesquels la CRUI a examiné favorablement lors de cette période quinze conventions d’investissement totalisant plus de 6 milliards de dirhams et avec à la clé quelque 2.344 emplois à terme, précise le quotidien. Pour les autorités locales, ces résultats viennent couronner les efforts d’accompagnement et d’intelligence collective menés par les différents acteurs de l’écosystème de l’investissement et leur implication autour du CRI.