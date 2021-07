© Copyright : DR

A fin juin 2021, les revenus consolidés du pôle portuaire atteint 1,459 milliards de dirhams, en progression de 25% par rapport à la même période de l’année dernière, selon les chiffres publiés ce lundi par l’Agence spéciale Tanger Med. Le port Tanger Med 2, mis en commercialisation en janvier 2021, monte quant à lui en puissance.

Les indicateurs d’activité du complexe portuaire sont au beau fixe au terme du premier semestre de l’année. Le chiffre d’affaires consolidé du pôle portuaire Tanger Med, qui englobe la société Tanger Med Port Authority (TMPA) chargée de l’exploitation du Port Tanger Med 1 et du Port Passagers et Rouliers ainsi que la société TM2 porteuse du projet Tanger Med 2 atteint 1,459 milliards de dirhams, en hausse de 25% par rapport la même période de l’année dernière.

En prenant en compte uniquement le deuxième trimestre de 2001, le chiffre d’affaires du pôle portuaire s’établit à 720 millions de dirhams, soit une croissance de 34% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Ces performances sont attribuables, entre autres, à la montée en puissance du port Tanger Med 2, suit à la mise en commercialisation, à partir de janvier 2021, du terminal à conteneurs TC3 de ce même port. La réception récente des deux derniers portiques à conteneurs (STS) sur les huit commandés à la société Liebherr, a fait passer la capacité du TC3 à plus d’1,5 million de conteneurs EVP, et la capacité totale du complexe portuaire à 9 millions.

Ainsi, le port Tanger Med 2 réalise au premier semestre 2021 un chiffre d’affaires de 474 millions de dirhams, en progression de 71% sur un an.

En termes de trafic, le pôle portuaire maintient une bonne cadence puisque 52 millions de tonnes de marchandises ont été traitées en 6 mois (28 millions de tonnes rien que pour le deuxième trimestre). Rappelons que sur l’ensemble de l’année 2020, ce sont 81 millions de tonnes de marchandises qui ont été traitées.

Sur le plan des investissements, l’Agence spéciale Tanger Med indique qu’à fin juin 2021, 461 millions de dirhams ont été engagés. Ces investissements sont relatifs aux projets d’infrastructure, de voiries et d’infrastructures IT.

Notons enfin qu’un projet de fusion entre TMPA et Tanger Med 2 (TM2) est en cours. Les conseils d’administration de TMPA et de Tanger Med 2 ont approuvé une parité d’échange de 8,25 actions TM2 pour une action TMPAtanger . La fusion sera soumise à l’approbation des Assemblées générales extraordinaires respectives de TMPA et TM2.