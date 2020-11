© Copyright : DR

Le chiffre d’affaires global ressort en effet, à fin septembre 2020, à 1,769 milliards de dirhams, en progression de 2% par rapport à la même période de l’année dernière, tiré par la montée en puissance du trafic du port Tanger Med 2.

Le pôle portuaire du groupe Tanger Med, qui englobe la société Tanger Med Port Authority (TMPA) chargée de l’exploitation du port Tanger Med 1 et du port passagers et rouliers, ainsi que la société TM2, porteuse du projet Tanger Med 2, vient de dévoiler ses principaux indicateurs d’activité du premier semestre 2020.

Le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2020 ressort à 1,769 milliards de dirhams, en progression de 2% par rapport à la même période de l’année dernière. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 607 millions de dirhams, stable par rapport aux réalisations du troisième trimestre 2020. Au total, 58 millions de tonnes de marchandises ont été traitées à fin septembre 2020, en progression de 26% par rapport au trafic enregistré à fin septembre 2019.

Les investissements réalisés totalisent 293 millions de dirhams au terme des neufs premiers mois de l’année 2020, dont 56 millions de dirhams pour le seul troisième trimestre 2020. Ces investissements ont porté sur les infrastructures, les voiries, les réseaux divers, et les infrastructures informatiques. L’endettement consolidé ressort, quant à lui, à 11 milliards de dirhams, dont 5 milliards de dirhams d’emprunts obligataires.

La performance du chiffre d’affaires pôle portuaire du groupe Tanger Med est tirée principalement par la montée en puissance du trafic du port Tanger Med 2, dont le terminal à conteneur TC4, géré par le géant APM Terminals, est entré en service fin juin 2019. Ainsi, le chiffre d’affaires à fin septembre 2020 de TM2 atteint 443 millions de dirhams, soit une hausse de 85% par rapport à fin septembre 2019.

Cette montée en cadence du port Tanger Med 2 a permis de compenser le recul de -12% du chiffre d’affaires de Tanger Med Port Authority (TMPA), entité qui chapeaute le port Tanger Med 1 et le port passagers et roulier. «Le chiffre d’affaires de TMPA a connu une baisse expliquée par l’arrêt de l’activité passagers et des exports de véhicules, ainsi que le ralentissement de l’activité d’import/export industriels dus à la crise du covid-19», précise le groupe Tanger Med dans un communiqué.

A noter que le troisième trimestre 2020 a connu plusieurs faits marquants pour le complexe portuaire Tanger Med. Ce dernier a ainsi réalise une progression importante dans les derniers classements «Lloyd’s List» et «Container Management», et se désormais place 35e. Il était 46e, une année auparavant.

Tanger Med devient ainsi le premier port de transbordement de conteneurs en Méditerranée, et confirme son leadership pour la troisième année consécutive comme premier port à conteneurs en Afrique.