© Copyright : DR

L’accord entre les deux ports leaders dans leur région porte notamment sur la numérisation, la gestion du trafic, la cybersécurité portuaire, l'échange de données informatiques et l'innovation.

Au cours d'une cérémonie en ligne tenue cette semaine, l'autorité portuaire de Hambourg (HPA) et celle de Tanger Med (TMPA) ont signé une lettre d'intention pour former un partenariat entre les deux entités.

Grâce à cet accord, les deux autorités portuaires visent conjointement à travailler sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans plusieurs domaines, notamment l'efficacité des opérations portuaires et maritimes, la numérisation et le système communautaire portuaire, la gestion du trafic, la cybersécurité portuaire, l'échange de données informatiques et l'innovation, indique un communiqué conjoint des deux ports.

«L'autorité portuaire de Hambourg et l'autorité portuaire de Tanger Med occupent toutes deux des positions de leadership fortes dans leurs régions respectives et poursuivent des objectifs communs dans le cadre de la coopération portuaire - y compris la gestion portuaire, la logistique et la numérisation du commerce», détaille le communiqué.

«Les deux ports occupent une place exceptionnelle. De cette manière, les deux parties bénéficieront fortement d'un partenariat actif, en particulier lorsqu'il s'agit d'échanges sur des questions liées à la numérisation ou à la cybersécurité portuaire», a déclaré à cette occasion Jens Meier, PDG de l'autorité HPA, cité par le communiqué.

«Nous sommes ravis de lancer ce programme de coopération réunissant l'autorité portuaire de Hambourg et l'autorité portuaire de Tanger Med sur des sujets importants liés à la compétitivité portuaire, à la numérisation et à l'innovation, a de son côté commenté Mehdi Tazi Riffi, directeur général de TMPA.

Le communiqué souligne qu’en 2019, le port de Hambourg a traité 1,3 million de tonnes de marchandises dans le commerce maritime avec le Maroc, ce qui constitue une augmentation de 62,2% par rapport à l'année précédente. Le Maroc est par ailleurs le premier partenaire commercial de Hambourg dans le commerce direct avec l’Afrique. Au total, neuf lignes relient le port allemand au Maroc.

Pour rappel, Tanger Med est le premier complexe portuaire industriel africain et méditerranéen. Le port est connecté à plus de 180 ports dans le monde et offre des capacités de manutention de 9 millions de conteneurs, des exportations de 1 million de véhicules neufs, le transit de 7 millions de passagers et 700.000 camions, annuellement.