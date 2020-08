Les hôteliers de Tanger ont d’ores et déjà tiré un trait sur l’été 2020, nous apprend L’Economiste dans sa publication de ce mercredi 26 août. Alors que les opérateurs touristiques de la ville misaient énormément sur la saison estivale pour renflouer leurs caisses et compenser les pertes engendrées par l’état d’urgence, l’été aura finalement été une période totalement creuse. Toutes les mesures prises, ces derniers mois, par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus, n’ont pas été de nature à inciter les touristes, mêmes nationaux, à se rendre à Tanger. Selon L’Economiste, pour le mois d’août, la moyenne du taux d’occupation des hôtels en activité s’est établie à environ 15% pour les 5 étoiles et 14% pour les 4 étoiles. Le journal poursuit en faisant remarquer que près d’un hôtel sur 2 est fermé, en attendant des jours meilleurs.

Notons, toutefois, que quelques unités, situées en dehors du périmètre urbain, ont atteint les 32% de taux d’occupation. Le quotidien souligne que, sur la côte de Tétouan, la tendance était plutôt inversée, avec des chiffres bravant toute concurrence à la faveur du report de la rentrée scolaire, avec un rallongement de la saison jusqu’à la mi-septembre pour certains établissements. Selon les professionnels, la visibilité pour le secteur, à Tanger, est nulle. Cette crise touche également les agences de voyage et les restaurateurs et cafetiers, précise L’Economiste.