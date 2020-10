La zone industrielle Ain Dalia, à Tanger, va connaître une opération d’agrandissement, nous apprend L’Economiste dans son édition de ce mercredi 14 octobre. Le quotidien souligne que cette zone industrielle a été lancée en 2018 et qu’elle accueillera sous peu une extension supplémentaire de plusieurs centaines d’hectares. D’ailleurs, l’Exécutif a récemment publié un décret au BO annonçant l’expropriation de 880 lots de terrain dans la commune de Sebt Zinat, dans le sud de Tanger. On apprend que les terrains seront expropriés pour utilité publique afin de servir comme assiette foncière pour l’extension de la zone industrielle. Notons qu’en parallèle, les travaux d’infrastructure de la zone sont sur les bons rails.

De même, la zone a été reliée au réseau routier national avec la réalisation d’une bretelle d’autoroute et une gare de péage, en plus d’une gare ferroviaire. L’Economiste indique que la zone accueille également la cité Tanger Tech qui abritera la ville industrielle chinoise, ayant reçu le label «Zone franche» en 2019 et que la future zone franche s’étend sur une première tranche de 468 hectares et ciblera les entreprises actives dans les secteurs de l’industrie automobile et aéronautique, les énergies renouvelables, l’industrie du cuir et du textile, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques… Le journal ajoute aussi que son développement a connu quelques retards à cause, notamment, de la situation sanitaire et du ralentissement de l’économie mondiale à cause de la pandémie Covid-19.