La 4è édition des «Industry Meeting Days Morocco» a eu lieu hier, vendredi 1er avril à Tanger, en présence d'un parterre d'experts, d'institutionnels, d'universitaires et d'industriels marocains et étrangers.

Organisé par Industrie du Maroc Magazine, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cet évènement vise à créer une synergie entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du secteur industriel autour de la souveraineté industrielle.

Cette manifestation, placée sous le thème «La souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire au service du développement des territoires, de l'investissement et de l'emploi» ambitionne également de mobiliser les pouvoirs publics, ainsi que les acteurs et les décideurs territoriaux, industriels et sociaux dans une tribune de concertation pour dessiner les contours d’une déclinaison adéquate et efficace des nouvelles priorités nationales du secteur industriel.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que la souveraineté industrielle constitue un enjeu stratégique pour le Maroc, dans un contexte de concurrence internationale rude, accrue et qui soulève de nombreux défis, relevant que le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, a connu, depuis 20 ans, une succession de stratégies industrielles ayant permis de poser les bases du Maroc industriel moderne et de positionner notre pays en tant que hub compétitif à l’échelle régionale.

Mezzour a, à cet égard, précisé que la souveraineté d'un point de vue industriel peut être décomposée en 5 catégories, à savoir alimentaire, sécuritaire, sanitaire, industrielle, et régionale, soulignant que la nouvelle stratégie industrielle a pour objectif de renforcer la souveraineté industrielle du Maroc à horizon 2026 autour de secteurs clés et de grands paris stratégiques permettant de créer 400.000 emplois industriels sur l’ensemble du territoire, afin de consolider l’autonomie et la résilience du Maroc.



Pour sa part, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a indiqué que la dynamique industrielle du Maroc est une exception à l'échelle mondiale, compte tenu du chemin parcouru par l'industrie nationale puisque les acteurs industriels se sont joints à la vision de l'Etat qui a évolué dans le temps, malgré les difficultés liées à la pandémie du Covid-19, et ont contribué ainsi à maintenir la paix sociale dans le pays, grâce à la préservation des emplois.

«La transformation structurelle de l'économie marocaine ne peut se faire sans une industrialisation intelligente et l'insertion dans les chaines de valeur mondiales», a-t-il insisté. Et d'ajouter: «Nous sommes en train de réfléchir à ce qu'il faudra faire au niveau du Code du travail pour encourager l'investissement».

De son côté, Hicham Rahioui Idrissi, président d’Industry Meeting Days Morocco et président-fondateur d’Industrie du Maroc Magazine, a mis en avant l'importance de cet évènement, devenu un rendez-vous incontournable des industriels, décideurs du public et du privé, ainsi que des institutionnels, chercheurs, universitaires et étudiants, notant qu'il constitue l'occasion d'examiner les moyens de créer un dispositif national intégré pour la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique.