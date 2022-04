© Copyright : MAP

Kiosque360. Dans le cadre du programme baptisé «Riyada», plus de 70 projets portés par les jeunes de Laâyoune se sont vus attribuer un financement et un accompagnement. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Plus de 70 jeunes porteurs de projets à Laâyoune ont bénéficié d’un financement et d’un accompagnement, dans le cadre du programme baptisé «Riyada» relatif au programme intégré d’accompagnement Intelaka, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 20 avril. Une initiative lancée par le Centre régional d’investissement de LaâyouneSakia El Hamra, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Fondation création d’entreprises du Groupe BCP (FCE) et la Banque populaire régionale de Laâyoune.

Les projets concernent principalement le commerce, l’agriculture et l’industrie. A travers l’accompagnement offert, les jeunes seront ainsi écoutés, aidés et orientés dans chacune des phases de leur projet, du cadrage de l’idée de départ jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance dans les démarches de création d’entreprises.Cet accompagnement personnalisé et à grande valeur ajoutée d’une durée de quatre mois vise notamment une meilleure inclusion financière des jeunes dans le cadre du financement programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat (PIAFE).

Et le journal de rappeler que le PIAFE a été initié suite aux Hautes Instructions Royales pour accompagner les porteurs de projets, notamment dans le volet de l’appui et de l’accompagnement, à travers une coordination d’actions au niveau régional. Dans ce cadre, le comité de suivi du projet Riyada veille à l’application des actions de ce programme en concordance avec le Piafe, au profit des jeunes porteurs de projets. Ce programme englobe une formation, un mentorat, une assistance technique approfondie nécessaire à la constitution des dossiers de financement, propose, dans ce sens, un accès facilité au financement, au marché et à l’écosystème entrepreneurial région.