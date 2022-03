© Copyright : DR

Le dispositif de soutien annoncé hier, mercredi 23 mars 2022 par le gouvernement, destiné aux transporteurs n’a pas été du goût d’un certain nombre de professionnels qui pointe l’absence d’équité et le niveau insuffisant des aides pour chaque catégorie de transports.

A partir de la première semaine du mois d’avril, les professionnels du transport pourront bénéficier d’une aide directe dont le montant varie de 1.200 à 6.000 dirhams, en fonction du type de véhicule et de la la catégorie de transport.



Seulement voilà, les critères choisis par le gouvernement pour définir les montants de l’aide ont été accueillis avec certaines réserves par une partie des professionnels. «Le soutien ne tient pas compte de la nature de l’activité et de la distance parcourue par chacun des véhicules. Un camion de transport à l’intérieur d’une ville recevra le même montant réservé à un camion qui parcourt de longs trajets entre plusieurs villes», s’inquiète Said Chrif, président de l’Association marocaine du transport national, international et de la logistique (AMTNIL).

En plus de l’inadaptation des critères adoptés par le gouvernement, le président de l’AMTNIL pointe du doigt le niveau insuffisant du montant de l’aide, en particulier pour le transport international routier.

«Pour effectuer le trajet entre Agadir et Perpignan, un poids lourd consomme 1.700 litres. Le montant du soutien, soit 6.000 dirhams, est très en deçà du surcoût lié à la hausse du prix du gasoil qui s’élève jusqu’à 8.000 dirhams pour chaque trajet», indique Said Chrif. Le surcoût est encore plus élevé pour les transporteurs desservant les marchés néerlandais, allemand ou italien.

Il faut dire que le dispositif de soutien a été unanimement salué par les professionnels du transport, notamment les propriétaires de taxis. «C’est la première fois que je vois un gouvernement prendre l’initiative d’accorder une aide financière directe aux transporteurs. Nous espérons que cet appui sera maintenu jusqu’à retrouver des niveaux de prix raisonnables», témoigne un opérateur membre de la Fédération du transport et de la logistique, affiliée à la CGEM.

Ce dernier affirme comprendre le fait que le soutien de l’Etat ne peut en aucun cas couvrir les charges kilométriques réelles des transporteurs. «Nous espérons sortir rapidement la loi encadrant l’indexation du carburant, ce mécanisme permettant de répercuter les variations du gasoil sur le prix du transport (à la hausse comme à la baisse), aidant à introduire plus de transparence dans la relation entre le transporteur et le chargeur», poursuit notre interlocuteur.

«Par ce soutien, le gouvernement vise à accompagner les professionnels du secteur du transport routier, à travers l’atténuation des impacts de la hausse des prix du carburant au niveau national, causé par la hausse continue des prix à l’international», a indiqué, mercredi, un communiqué du département du chef de gouvernement.

Les professionnels du transport routier pourront bénéficier, à partir de la première semaine du mois d’avril, de ce soutien selon les catégories, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma.

Les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d’une subvention de 2.200 DH pour les grands taxis, 1.600 DH pour les petits taxis, 1.800 DH pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, auxquels s’ajoutent 7.000 DH pour les autocars inter-villes et 6.200 DH pour les autobus.

© Copyright : DR

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficieront d’un soutien financier de 2.800 DH au profit des autocars de 1er série, 1.400 DH pour les minibus de 2e série et 1.000 DH pour les véhicules de 3e série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 DH sera alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 DH pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 DH pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 DH pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 DH au profit des tracteurs routiers.

S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui bénéficieront d’une aide financière de 1.200 DH pour chaque véhicule, et de 1.000 DH pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour compte d’autrui.

© Copyright : DR