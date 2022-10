© Copyright : DR

Pour opérer sa mue numérique, l’ONEE a fait appel à la BERD qui vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour désigner le cabinet de conseil qui sera en charge d’accompagner la transformation digitale de la branche «Électricité» de l’office public.

Le chantier de la transformation digitale de la branche «Électricité» de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) va démarrer le 1er décembre prochain et devrait durer 13 mois. Le coût de l’opération s’élève à 1,2 million d’euros (environ 13 millions de dirhams), un montant entièrement financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Selon le document de consultation lancée par la BERD, que Le360 a pu consulter, le cabinet de conseil est appelé à opérer un diagnostic complet et holistique de la maturité numérique de l'ONEE, pour chacun des secteurs d'activité (Production, Transport, Distribution), tant pour le Système d’information (SI) de gestion que pour le SI industriel/opérationnel, incluant un diagnostic complet de la préparation de l'ONEE à sa transformation numérique.

Il faudra aussi élaborer une stratégie numérique et une feuille de route pour la transformation numérique de l'ONEE. «La stratégie numérique et la feuille de route doivent inclure les cas d'usage prioritaires et les projets clés technologiques et données nécessaires à la réalisation de la transformation numérique de l'ONEE, ainsi que le plan d'action pour la mise en place de l'usine numérique», indique ce document.

Le plan d'action de l'usine numérique, selon ce même document, devrait inclure la structure, la gouvernance, le modèle opérationnel, etc. La stratégie doit tenir compte d'une future séparation des comptes de l'ONEE conformément à la loi 48-15, précise la BERD.