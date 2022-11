© Copyright : DR

Kiosque360. La Chambre de commerce, d’industrie et de services Souss-Massa (CCIS) vient de valider une nouvelle convention pour la promotion, la commercialisation, la valorisation et la gestion des zones industrielles Oulad Teima et Tiznit. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Une nouvelle convention pour la promotion, la commercialisation, la valorisation et la gestion des zones industrielles Oulad Teima et Tiznit a été validée hier par les membres de la Chambre de commerce, d’industrie et de services Souss-Massa (CCIS) lors de sa session ordinaire, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 2 novembre.

Cette nouvelle convention a pour objet de définir les conditions et modalités de promotion, de commercialisation, de valorisation et de gestion des zones industrielles d’Oulad Teima et Tiznit. «Dans la commune de Oulad Teima, relevant de la province de Taroudant, la zone industrielle est réalisée avec un investissement total de 192,6 millions de dirhams sur un terrain d’environ 105 ha. Elle se compose de 274 lotsdont 266 lots industriels, alors que la superficie totale nette cessible est de 668.954 m2», indique le journal.

Les activités des entreprises qui peuvent s’installer dans les deux zones sont l’industrie chimique et para-chimique, les industries textiles et cuir, l’industrie des matériaux de construction, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, l’industrie plastique, l’industrie automobile et l’écosystème de l’agro-industrie.

Ladite convention stipule que le Centre régional d’investissement de la région Souss-Massa (CRI) et Al Omrane Souss-Massa s’engagent à assurer la promotion des deux zones, en concertation avec la wilaya et les provinces concernées, le ministère de l’industrie et du commerce (MIC) le conseil régional Souss-Massa, et la CCIS. Al Omrane Souss-Massa s’engage à commercialiser les zones.

Aujourd’hui Le Maroc note que le prix d’acquisition par les bénéficiaires des lots de terrains industriels est arrêté par les parties à hauteur de 250 dirhams TTC/m2 cessible pour la zone Oulad Teima et 200 dirhams TTC/m2 cessible pour la zone de Tiznit. «Le MIC procédera au versement de sa contribution à Al Omrane Souss-Massa, soit de 85 dirhams TTC/m2 pour les lots de la zone industrielle Oulad Teima et 125 dirhams TTC/m2 pour les lots de la zone industrielle de Tiznit à condition que le total des contributions versées par le MIC ne dépasse pas 30 millions de dirhams, et ce, après obtention du quitus par le bénéficiaire concerné», conclut le quotidien.