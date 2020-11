© Copyright : DR

CDG Capital a participé au premier Sommet mondial des banques publiques de développement qui s’est tenu du 9 au 12 novembre, en présence de 450 banques publiques de développement et de chefs d’Etat.

L'injection des fonds publics, sous forme d'equity, dans les secteurs clés de l'économie nationale aura un impact positif sur le tissu productif au Maroc, affectée par la crise sanitaire actuelle, a souligné, jeudi, Hamid Tawfiki, administrateur directeur général de CDG Capital.

L'un des grands défis de l'économie marocaine dans cette conjoncture est de préserver les capacités de production des entreprises et les emplois, d’où le rôle crucial du "public equity" pour soutenir ces structures mises à mal par la crise, a-t-il souligné lors de son intervention au premier sommet mondial des banques publiques de développement organisé par visioconférence.



A l'instar de plusieurs pays qui sont en train de revoir leur rôle dans l'économie, le Maroc sera amené à concevoir une nouvelle distribution des rôles entre les secteurs public et privé pour faire face à ses défis majeurs, dont la santé, le déficit hydrique et le chômage des jeunes etc, a-t-il ajouté.

Et de rappeler que tandis que plusieurs pays veillent à maintenir à flot les entreprises par la mise en place de garanties, il est nécessaire de rester prudent. Ainsi, les ressources publiques doivent être orientées vers des entreprises viables et pérennes, après une évaluation objective de leur situation. Il a ainsi mis en garde contre le risque d’une sortie de crise avec des entreprises sous perfusion au lieu d’entreprises avec des business plans plus viables.



Tawfiki est revenu sur les mesures phares de relance économique au Maroc, rappelant l'annonce par le Roi Mohammed VI de l’injection de 120 milliards de dirhams (MMDH) dans l'économie nationale et la création d'un Fonds d’investissement stratégique baptisé “Fonds Mohammed VI pour l’Investissement”.

Ce Fonds en particulier vise à assurer le financement des projets relevant des partenariats public-privé (PPP), essentiels pour le développement du pays et le renforcement des capitaux des entreprise pour se développer davantage, a-t-il fait remarquer, notant que ses interventions porteront, notamment, sur la restructuration industrielle, les Petites et Moyennes Entreprises (PME), l'agriculture et le tourisme.

Pour rappel, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) est le premier investisseur institutionnel au Maroc en terme d'equity.