Sociétés cotées: les bénéfices des deux filiales du groupe Akwa en fort recul

Siège d'Akwa Group à Casablanca.

© Copyright : DR

Maghreb Oxygène et Afriquia Gaz affichent au premier semestre des résultats nets consolidés en recul respectivement de 67,8% et 86,1%, principalement à cause de l’impact négatif de la pandémie de coronavirus sur leur activité.

Les deux filiales cotées à la Bourse de Casablanca du groupe Akwa, Maghreb Oxygène et Afriquia Gaz, ont connu un premier semestre des plus difficiles, marqué par une chute de leurs bénéfices. Maghreb Oxygène, entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de gaz médicaux et industriels, arbore un bilan de performance en retrait par rapport à ses réalisations. Ce repli, objet du profit warning paru le 27 août dernier, est essentiellement le fait de l’impact négatif de la pandémie de coronavirus sur l’activité «gaz industriel» de la société. Maghreb Oxygène, qui vient de publier ses indicateurs financiers, a réalisé au cours du premier semestre 2020 un résultat net consolidé de 2,7 millions de dirhams contre 8,4 millions de dirhams lors de la même période de l'année dernière, soit une baisse de 67,8%.

Le résultat d'exploitation fléchit de 9,9 millions de dirhams par rapport à la même période de 2019, se limitant à 1,1 million de dirhams. Le chiffre d'affaires consolidé régresse de 7,3%, passant de 119,4 millions de dirhams à 110,7 millions de dirhams à fin juin 2020. En social, le chiffre d'affaires enregistre une baisse de 8% à 111,4 millions. L'entreprise explique ce repli par l'effet combiné de l'arrêt de l’activité enregistré chez plusieurs opérateurs industriels et PME, entraînant une baisse de la demande en gaz industriel, ainsi que l’effet mécanique qu’a enregistré le mois de Ramadan sur la consommation et les ventes du CO2 destinées au secteur agroalimentaire. Bourse de Casablanca: Maghreb Oxygène émet un profit warning sur ses résultats Le résultat net social de l'entreprise ressort également en baisse de 8 millions de dirhams par rapport à l'année précédente, affichant un déficit de 1,5 million de dirhams. Afriquia Gaz, l’autre filiale cotée en bourse du groupe Akwa, a vu également ses bénéfices fondre durant ce premier semestre. Le résultat net consolidé ressort en effet à 48,1 millions de dirhams, contre 347,2 millions de dirhams lors du même semestre de l'année dernière, soit une baisse de 86,1%. Le résultat d'exploitation consolidé s'affiche à 65,3 millions de dirhams contre 465,2 millions au premier semestre 2019, enregistrant ainsi une baisse de 86% sous l'effet essentiellement du don de 400 millions de dirhams consenti par Afriquia Gaz au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. En social, les tonnages écoulés par Afriquia Gaz se sont bonifiés de 3,6 % par rapport à l’an précédent, portés par un effort commercial soutenu et continu. Le résultat d’exploitation social s’affiche néanmoins en baisse de 5,3% à 380 millions de dirhams. La société explique ce repli par l’effet conjugué de la dévaluation des stocks de matières premières en raison de la baisse des prix du GPL à l’international, ainsi que la décélération des ventes du gaz en vrac, en raison du recul de l’activité de certains secteurs durement touchés par la crise. Malgré ce contexte difficile, les deux sociétés se montrent confiantes pour la suite grâce à la «solidité de leurs fondamentaux».

Par Khalil Ibrahimi