La filiale du groupe Akwa, spécialisée dans la production et la commercialisation de gaz médicaux et industriels, s’attend à une baisse de son chiffre d’affaires semestriel de près de 7% par rapport au premier semestre 2019.

Les profit warnings des sociétés cotées se succèdent à la Bourse de Casablanca. Cette fois-ci, c’est Maghreb Oxygène qui alerte sur la baisse attendue de ses revenus au premier semestre 2020.

Un communiqué de la filiale du groupe Akwa, publié ce jeudi 27 août, annonce qu’«en raison de la conjoncture économique difficile induite par la pandémie de Covid-19, l’activité est impactée, à l’instar de l’ensemble du tissu économique marocain. Par conséquent, le chiffre d’affaires consolidé à fin juin 2020, devrait être en repli de près de 7% par rapport à la même période de l’année dernière».

Maghreb Oxygène attribue cette baisse à l’effet combiné de deux facteurs: d’une part l’arrêt de l’activité enregistré chez plusieurs opérateurs industriels et PME entraînant une baisse de la demande en gaz industriel et, d’autre part, l’effet mécanique qu’a enregistré le mois de Ramadan sur la consommation et les ventes du CO2 destinés au secteur agroalimentaire. A noter que pour le seul deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé est en baisse de 18,5%.

«Compte tenu de ces facteurs influents, les résultats consolidés de Maghreb Oxygène devraient afficher une baisse d’environ 5,7 MDH par rapport à fin Juin 2019», prévient l’entreprise, cotée à la Bourse de Casablanca depuis 1999.

Maghreb Oxygène assure toutefois qu’elle reste confiante quant à la «solidité de ses fondamentaux» et à sa capacité à mettre en œuvre les mesures adéquates nécessaires pour pallier cette contre-performance.

Pour faire face à ce contexte difficile et imprévisible, «des actions de forte mobilisation commerciale conjuguée aux efforts de rationalisation des coûts seront renforcés pour le reste de l’année», affirme la compagnie.

Et de préciser que ces actions sont accompagnées, en permanence, par une prévention accrue et un respect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires, dans une stricte application des règles sanitaires édictées par les autorités.