© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Les membres de la délégation régionale de l'Association marocaine du textile et de l'habillement-Casablanca ont réélu hier, jeudi 23 juin 2022, Abderrahmane Atfi, en tant que président, et Omar Benkirane, en tant que vice-président, pour un mandat de trois ans, couvrant la période de 2022 à 2025.

Abderrahmane Atfi a été réélu, jeudi 23 juin, à 94% des voix exprimées (soit 105 sur 111 votes), avec son binôme Omar Benkirane, à la tête de la délégation régionale de l’Amith-Casablanca.

Le binôme s’engage à continuer les chantiers lancés, à renforcer le doing business entre les professionnels, à promouvoir les produits locaux, à moderniser et à mettre en conformité les entreprises textile et habillement et à promouvoir l’export des entreprises et la promotion de la formation qualifiante et la disponibilité de la main-d'oeuvre de la région.

Dans une déclaration à la presse, Abderrahmane Atfi, président de la délégation régionale de l’Amith-Casablanca, a souligné que le mandat 2022-2025 de l'Association marocaine du textile et de l'habillement-Casablanca mettra l’accent sur l’emploi et l’investissement étant donné que l’industrie est en train de renaître et de remettre des effets de la crise.

Il a aussi expliqué que ce mandat correspondait à celui de l’Amith nationale, précisant qu’il devrait permettre de lancer et d’appuyer fortement les programmes de développement de la région, laquelle est la plus importante quant à l'industrie textile marocaine, notamment avec plus de 50 % de valeur et d’emploi.

«Notre délégation regroupe en fait, outre la région de Casablanca-Settat, celle de Marrakech-Safi, mais également quelques industriels qui démarrent ou qui sont installés à Agadir. C'est également un vrai écosystème puisque nous nous occupons de la production, aussi bien l'amont que l'aval. Et c'est aussi une pépinière de start-up et de marques marocaines de jeunes», a-t-il indiqué.

Abderrahmane Atfi a aussi signalé que l'industrie lourde se situait autour de la région de Casablanca-Settat, notamment avec des industriels qui exercent dans différents domaines, aussi bien dans les matières premières que dans les textiles d'ameublement et les produits finis exportables.

Omar Benkirane, désormais vice-président de la délégation régionale de l’Amith-Casablanca, a affirmé que l’Association marocaine du textile et de l'habillement-Casablanca était forte et soudée: «nous avons un seul but, c'est de fédérer et d’avoir l'union générale de tous nos membres du secteur du textile. Nous sommes actuellement confrontés à plusieurs défis, tels qu'essayer de pousser nos industriels à investir sur le marché local et créer davantage de la valeur ajoutée marocaine».

S’agissant de la main-d'œuvre, Omar Benkirane a expliqué qu’il y avait tout un programme de système de formation, conclu avec l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (Anapec) et avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Tout comme l’Amith nationale, celle de Casablanca a affirmé être à l’écoute de ses membres et a réitéré son engagement à fédérer ses membres et défendre les intérêts du secteur, afin de contribuer à la prospérité de la filière.