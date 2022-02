© Copyright : DR

Kiosque360. Bank Al-Maghrib, l’AMMC, l’ACAPS et l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, annoncent le cap 2022 en matière de lutte anti-corruption. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Bank Al-Maghrib, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ont tenu leur deuxième réunion annuelle de suivi de la convention anticorruption dans le secteur financier, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 février. Une convention signée en novembre 2019.

Cette séance de travail a notamment été l’occasion de dévoiler le cap fixé pour 2022. Ainsi, il est question de sensibilisation, de développer des opportunités de partage d’expertise avec les acteurs nationaux et internationaux, d’accompagnement à la mise en place de dispositifs anticorruption en ligne avec la norme ISO 37001 et d’élaboration de directives en vue de les encadrer.

Pour le journal, à travers cette nouvelle feuille de route, ces quatre institutions renouvellent tout bonnement leur engagement à consolider et à renforcer la coopération sectorielle dans la prévention et la lutte contre la corruption, et ce dans le sillage de la stratégie nationale en la matière.

Côté bilan 2021, ce partenariat a été à l’origine de diverses actions soutenant la dynamique anti-corruption dans le secteur financier. Entamée en 2020 et poursuivie en 2021, une campagne de sensibilisation à grande échelle avait également été lancée au profit de plus de 160 cadres et dirigeants, représentant près de 120 acteurs du secteur financier (établissements de paiement, intervenants du marché des capitaux, sociétés d’assurances et de réassurance et organismes de la prévoyance sociale), comme l’indique le journal.

L’année 2021 a aussi été marquée par l’élaboration d’un guide adressé aux acteurs du secteur pour une meilleure appropriation des concepts et méthodes liés aux dispositifs anti-corruption, ainsi que par la finalisation d’une cartographie des risques de corruption dans le secteur bancaire.