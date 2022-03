© Copyright : DR

L’Office des changes vient de publier une étude qui dévoile le profil des exportateurs marocains, faisant ainsi ressortir les principales tendances du secteur et l’impact de la crise sanitaire sur ses performances.

Cette étude qui s’appuie sur les déclarations douanières effectuées par les exportateurs marocains au cours de la période 2011-2020, révèle que le nombre des exportateurs actifs au Maroc s’est situé à 4.309 opérateurs en 2019 contre 3.226 en 2011, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 3,7%.

En termes de chiffre d'affaires (CA), les exportateurs actifs basés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et ceux de Rabat-Salé-Kénitra affichent la plus importante évolution du CA à l’export, soit un taux de croissance annuel de 13% chacun.

Concernant la maturité de ces entreprises, l’Office des changes indique que 37,3% du CA à l’export des exportateurs actifs est réalisé par ceux en activité depuis 5 à 15 ans, suivis de ceux de plus de 30 ans (26,1%). Ceux existant depuis 15 à 30 ans représentent 22,1% du CA, selon les déclarations de l’année 2019, soit avant la crise sanitaire.

Les jeunes exportateurs actifs, de moins de 5 ans, réalisent quant à eux, un CA à l’export de 33,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, soit une part de 11,8% du total du chiffre d'affaires des exportateurs.

Par continent, l’Europe constitue la principale destination de la majorité des exportateurs marocains toutes tranches confondues, avec 65,9% du total des exportations. Celles vers l’Afrique ont évolué quant à elles de 2,9% durant les dernières années passant de 17% en 2011 à 19,9% en 2019.

Par secteur, l’étude de l'Office des changes, fait ressortir que les exportateurs actifs du secteur «Industrie automobile» réalisent la plus importante croissance en termes de CA à l’export avec un TCAM de 33,9%. En parallèle, les exportateurs actifs du secteur «Agriculture, sylviculture et chasse» enregistrent la plus grande augmentation relative au nombre d’exportateurs actifs avec un TCAM de 8,7%, passant de 354 exportateurs actifs en 2011 à 691 en 2019.

La crise sanitaire a également eu un impact important sur les activités des exportateurs. En 2020, année marquée par le ralentissement de l’activité économique à l’échelle mondiale suite aux répercussions de la crise du Covid-19, le nombre total des exportateurs au Maroc recule pour atteindre 6.530 exportateurs soit une baisse de 7,9% par rapport à l’année 2019.

Et 65% de cette baisse touche les exportateurs dit occasionnels, tandis que les exportateurs actifs représentent 35% du recul du nombre total des exportateurs au Maroc (4.113 exportateurs actifs en 2020 contre 4.309 exportateurs actifs une année auparavant).

Le CA global à l’export a ainsi baissé en 2020 pour atteindre 262,8 millions de dirhams, soit -7,6% par rapport à 2019. Ce recul touche principalement le CA des exportateurs occasionnels qui baisse de 61,9%. En parallèle, celui des exportateurs actifs ne baisse que de 7,2%, indique l’Office des changes.